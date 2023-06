Die allerletzte Chance für die Upfer Buam: „Werden noch einmal alles geben“

Von: Dieter Metzler

Bittet zum letzten Tanz: Der SC Unterpfaffenhofen (in Weiß ) reist zum Rückspiel nach Pasing. © Dieter Metzler

Bezirksliga oder Kreisliga? Diese Frage beantwortet sich für den SC Unterpfaffenhofen im Relegationsrückspiel am Samstag gegen die DJK Pasing.

Germering – Noch einmal 90 Minuten, dann ist auch für den SC Unterpfaffenhofen die Saison zu Ende. Mit einem 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel am Mittwochabend muss die Mannschaft von Trainer Franco Simon am Samstagnachmittag (Anstoß 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße) bei der DJK Pasing eine Aufholjagd starten, wenn sie auch in der kommenden Saison weiter in der Bezirksliga auf Torejagd gehen will.

Nachdem die Upfer Buam am Mittwochabend am eigenen Unvermögen vor allem beim Torabschluss gescheitert sind, hofft Sportdirektor Jürgen Kapfer, dass jetzt bei der Chancenverwertung der Knoten platzt. „Wir hätten nicht verlieren müssen“, meint Kapfer. „Wir hatten die ersten dicken Chancen kurz vor der Halbzeitpause. Wenn wir die genutzt hätten, wäre das Spiel anders verlaufen, da bin ich mir sicher.“ Die Jungs hätten es in seinen Augen verdient, die Klasse zu halten. „Sie haben eine tolle Rückrunde gespielt.“

Auch Trainer Simon gibt sich kämpferisch. „Natürlich werden wir noch einmal alles geben.“ Sollte es am Ende nicht reichen, geht für den SC Unterpfaffenhofen die Welt auch nicht unter. „Dann kommen wir wieder“, verspricht Kapfer. (Dieter Metzler)