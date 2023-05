Upfer Buam taumeln am Abgrund der Bezirksliga

Von: Dieter Metzler

Mit allen Kräften wehrten sich die in roten Trikots spielenden Upfer Buam, doch am Ende vergeblich. © Peter Weber

Die Chance auf den direkten Klassenerhalt hat der SC Unterpfaffenhofen verpasst. Dennoch hat die Elf den Klassenerhalt in der eigenen Hand.

Germering – Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Bad Heilbrunn und dem gleichzeitigen 3:0-Sieg des TSV Neuried über den TSV Murnau verharrt die Elf von SCU-Trainer Franco Simon auf dem Relegationsplatz. Aber die Upfer Buam haben ihr Schicksal in der eigenen Hand. Nachdem Hellas München gegen den FC Penzberg mit 0:1 verlor, benötigt die Elf am Samstag beim MTV Berg einen Sieg. Denn sollte Hellas gegen Wolfratshausen gewinnen, wären die Teams punktgleich und Hellas ginge aufgrund des direkten Vergleichs in die Relegation.

SCU-Keeper Mahir Halilovic bewahrte anfangs seine Mannschaft mit zwei Paraden vor einem frühen Rückstand. Aber er half beim Siegtreffer des Heilbrunner Felix Gellner in der 62. Minute kräftig mit. Die dickste Chance für die Upfer Buam hatte der mitspielende Co-Trainer Pierre König, als er Mitte der ersten Halbzeit allein auf den Heilbrunner Schlussmann Christoph Hüttl zulief und an ihm scheiterte.

In den ersten 45 Minuten hatte der Tabellendritte deutlich mehr Ballbesitz ohne aber viele zwingende Möglichkeiten zu kreieren. Im zweiten Durchgang tauchte der SCU nur noch selten vor dem gegnerischen Tor auf. Heilbrunns Kapitän Anton Krinner hätte Mitte der zweiten Hälfte für die Entscheidung sorgen können, scheiterte aber an Halilovic.

„Ich kann keinem einen Vorwurf machen“, sagte Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Die Jungs haben aufopferungsvoll gefightet. Wir können erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Andere Mannschaften hätten mit den Schwierigkeiten, mit denen das Team die gesamte Saison über zu kämpfen hatte, schon längst aufgegeben.“ Trainer Simon stieß ins gleiche Horn: „Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher. Es ist zermürbend, wenn man immer improvisieren muss.“ (dm)