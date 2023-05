Abermals Relegation: Haspelmoor und Wildenroth kämpfen wie im Vorjahr um die Kreisklasse

Von: Hans Kürzl

Jubelt der SV Haspelmoor nach Relegation? © Merkl

Duell auf Augenhöhe zwischen dem SV Haspelmoor und der SpVgg Wildenroth. Wie im Vorjahr kämpfen die beiden Teams um die Kreisklasse.

Haspelmoor/Wildenroth – Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als der SV Haspelmoor und die SpVgg Wildenroth als A-Klassisten um die Relegation und die Chance aufzusteigen kämpften. Deshalb nennt es Wildenroths Sprecher Jürgen Throm „pikant“, dass es dieses Duell nun wieder gibt – mit dem Hinspiel in Haspelmoor als erstem Akt am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr.

In der Außenseiterrolle, die man in Relegationen gern dem unterklassigen Klub zuschiebt, sei man bei der SpVgg aber nicht. „Ich sehe uns schon auf Augenhöhe“, betont Throm – und begründet das auch mit dem knappen Ausgang der vergangenen Saison, als nur der direkte Vergleich zugunsten der Haspelmoorer sprach. Nun werde es Kopfsache sein, wer sich durchsetzt.

Freilich kann auch der SVH aus dem Vorjahr her Selbstvertrauen ziehen. Man weiß, wie Relegation geht, als man sich gegen den SV Germering durchsetzte. Zuletzt hatte man sich in der Abstiegsrunde wieder stabilisiert. Die beiden letzten Spiele gestaltete das Team von Spielertrainer Jürgen Schamberger siegreich. (hk)