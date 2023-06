Remis im Relegations-Hinspiel: Wildenroths Anrennen wird gegen kampfstarkes Haspelmoor belohnt

Von: Hans Kürzl

Fast im Gleichschritt waren der SV Haspelmoor und die SpVgg Wildenroth (in Rot) unterwegs. © Peter Weber

Nach den ersten 90 Minuten ist zwischen dem SV Haspelmoor und der SpVgg Wildenroth die Ausgangsposition auf Null gestellt.

Haspelmoor – Das unterhaltsame Relegationsspiel um einen Platz in der Kreisklasse endete vor 300 Fans 2:2 (2:1). Matthias und Simon Hillmayr hatten die Gastgeber zweimal in Führung gebracht. Maximilian Scheidl und Johannes Grotz erzielten jeweils den Wildenrother Ausgleich.

Den Haspelmoorer Frühstart nach acht Minuten hatte der A-Klassist neun Minuten später kontern können. Auf den zweiten Gleichstand mussten die Wildenrother dann aber bis zur 87. Minute warten. Vorausgegangen war in der zweiten Halbzeit ein andauerndes, fast schon stures Anrennen der Gäste. Scheidl traf die Latte, Timo Ritter zögerte freistehend zu lang, Alexander Watzke zielte knapp vorbei. „Das mit den Chancen war fast fahrlässig“, sagte Wildenroths Trainer Nils Hufschlag. Doch er zog auch Positives aus dem ständigen Offensivdrang seines Teams: „Wir haben nie nachgelassen und immer weiter gekämpft.“

Jürgen Schamberger: „Der Treffer war überfällig, aber er war auch ärgerlich“

Dass der späte Ausgleich verdient gewesen sei, erkannte auch Haspelmoors Spielertrainer Jürgen Schamberger, der diesmal auf der Bank geblieben war, neidlos an. „Der Treffer war überfällig, aber er war auch ärgerlich.“ Drei seiner Spieler hatten sich gegenseitig blockiert und so dem Wildenrother freie Bahn verschafft. Seine eigenen Schützlinge hatten sich im zweiten Durchgang nur sporadisch Entlastung verschaffen können. „Wir haben da ziemlich nachgelassen“, so Schamberger. Allerdings hatte er im Lauf der Partie auch drei Verletzte zu beklagen

Vor dem Seitenwechsel hatte der SV Haspelmoor noch den etwas aktiveren Part im Relegationsduell übernommen. So war die Halbzeit-Führung nicht unverdient. Einig waren sich beide Trainer in der Bewertung, dass es ein enges Spiel war. Und: „Im Rückspiel werden die besseren Körner entscheiden.“ (Hans Kürzl)