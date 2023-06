Mit einem Bein in der Kreisklasse: Überacker steht vor historischem Vierfach-Triumph

Von: Dieter Metzler

Den entscheidenden Schritt schneller am Ball waren die Kicker von RW Überacker (weiße Trikots). © Peter Weber

Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SC Unterpfaffenhofen II hat RW Überacker am Donnerstagabend die Tür zur Kreisklasse sperrangelweit aufgestoßen.

Gerrmering – „Jetzt wollen wir es wissen“, sagte RW-Trainer Korbinian Dunkel. Er ist überzeugt, erstmals in der Vereinsgeschichte die Mannschaft in die Kreisklasse zu bringen. „Wir werden das Rückspiel am Sonntag genauso diszipliniert und besonnen angehen. Unterpfaffenhofen muss kommen, wir werden vorne immer unsere Chance kriegen.“ Das Rückspiel wird am Sonntag ab 15 Uhr bei RW Überacker ausgetragen.

SCU-Interimstrainer Florian Weber, der den urlaubenden Trainer Christian Perez am Donnerstagabend vertrat, hält dagegen. „Natürlich ist Überacker jetzt im Vorteil. Aber wir haben auch gemerkt, dass sie zu packen sind. Wir geben uns längst noch nicht geschlagen.“ Es sei ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. „Wir gehen am Sonntag noch einmal komplett ans Limit.“

Vorsichtiger Beginn von beiden Mannschaften

Vor 300 Zuschauern lieferten sich die beiden Mannschaften im Waldstadion in Germering lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel. Keine der beiden Mannschaften ging ein großes Risiko ein. Einen Rückstand vermeiden lautete die Devise. In den ersten 45 Minuten erspielte sich jede Mannschaft lediglich eine zwingende Chance. So scheiterte der spätere RW-Torschütze Lucas Eberl noch an SCU-Keeper Nicolas Bader. Und bei den Gastgebern vergab Janik Baricevic die Führung.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit roch es zunächst nach einem Unentschieden. Nach einer knappen Stunde fiel jedoch die Gästeführung, als Bader einen Flankenball nicht erwischte und am langen Pfosten der lauernde Eberl nur noch einschieben musste. Der SCU verstärkte seine Bemühungen, wodurch allerdings Überacker mehr Raum erhielt. Mit einem sehenswerten Hackentrick-Tor machte RW-Stürmer Andre Macedo Alves den Sack in der 78. Minute zu. Der eingewechselte Florian Weber hatte danach für die Upfer Buam den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am RW-Keeper Sebastian Berens.

Erfolgreichste Saison in Überackers Vereinsgeschichte

Die Saison könnte für Überacker zur erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte werden. Die zweite Mannschaft ist in der Winterpause aus der C-Klasse in die B-Klasse aufgerückt, die Kreisklassen-Fußballerinnen haben den Aufstieg in die Kreisliga vorzeitig gesichert, die Bezirksoberliga-Frauen befinden sich auf bestem Weg erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga aufzusteigen, und nun schickt sich die A-Klassenelf von Trainer Korbinian Dunkel an, ebenfalls erstmals in die Kreisklasse aufzusteigen. Viel fehlt nicht mehr zum historischen Vierfach-Triumph. (Dieter Metzler)