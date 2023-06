Trainer-Händchen bringt Bruck auf Klassenerhalt-Kurs: Mepa trifft Sekunden nach Einwechslung

Alles reingeworfen haben die Kicker des SC Fürstenfeldbruck (in Gelb) gegen den FC Weil. © Peter Weber

Zur Halbzeit des Relegationsduells zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem FC Weil haben die Kreisstädter die Nase vorn.

Fürstenfeldbruck – Knapp, aber nicht unverdient mit 3:2 (1:1) gewann der SCF das Hinspiel gegen den Kreisklasse-2. aus dem Nachbarlandkreis Landsberg. „Wir haben noch nichts erreicht“, erstickte Victor Medeleanu die aufkommende Euphorie im Keim. Das Rückspiel findet am Samstag, 15 Uhr, statt.

Der rumänische Coach erlebte wie die 400 Zuschauer im Klosterstadion ein abwechslungsreiches Duell. Nach zehn Minuten brachte Iulian Stancu die Heimelf per Strafstoß in Führung. Glück hatten die Brucker, dass sich Weils Tormann Meik Ende beim ersten Versuch von Miralem Brkic zu früh von seiner Torlinie bewegte. Schiedsrichter Marijo Kraljic (Wörnsmühl) pfiff den Fehlversuch zurück. Statt Brkic trat nun Stancu an und verlud Ende.

Mit dem ersten Ballkontakt das Siegtor erzielt

Bruck war danach spielbestimmend. Die Gäste glichen nach einer halben Stunde durch Markus Reisacher aus. Zu einfach sei das Gegentor gefallen, monierte Medeleanu. Nach Wiederbeginn waren die Brucker zunächst das präsentere Team. Mit einem satten 30-Meter-Knaller schoss Brkic die erneute Führung für den SCF (59.). Die kämpferischen Gäste ließen nicht locker und kamen nach 75 Minuten zum Ausgleich. In der Folge wogte das Spiel hin und her.

Als viele der knapp 400 Zuschauer sich bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatten, bewies Medeleanu ein goldenes Wechselhändchen. Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Cyril Toungwa Mepa doch noch den Brucker Siegtreffer (90.).

Für Stammtorhüter Marcel Kemmerer ist die Saison nach einer Fingerverletzung vorbei. Ersatzmann Tchinti Kolani machte seine Sache gut und war ein sicherer Rückhalt, bei den Gegentreffern war der 22-jährige Togolese chancenlos. (Dirk Schiffner)