Relegation zur Bezirksliga: Geiselbullach will „tolle Saison vergolden“ – Upfer Buam zuversichtlich

Jürgen Kapfer vom SC Unterpfaffenhofen-Germering. © SCU

Der SC Unterpfaffenhofen-Germering tritt in der Relegation zur Bezirksliga auf den TSV Geiselbullach. Beide Mannschaften gehen zuversichtlich ins Highlight-Spiel.

Germering/Geiselbullach – Nach dem goldenen Treffer von Valentin Batzer am letzten Spieltag beim MTV Berg geht die Saison für den SC Unterpfaffenhofen in die Abstiegsrelegation. Am Mittwochabend, 18.30 Uhr, steht die Bezirksliga-Elf von Trainer Franco Simon beim Kreisligisten TSV Geiselbullach auf dem Platz. Am Samstag, 15 Uhr, findet das Rückspiel im Waldstadion statt.

SC Unterpfaffenhofen-Germering: „Die Mannschaft weiß, wie sie sich im Abstiegskampf behaupten kann“

„Wir gehen ins Spiel, um die Punkte zu holen“, sagt SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer. „Die Relegation hat zwar so ihre Tücken, aber die Mannschaft weiß, wie sie sich im Abstiegskampf behaupten kann. Wir werden Geiselbullach nicht unterschätzen, und gut vorbereitet antreten“, so Kapfer. „Auch gegen den MTV Berg standen wir schwer unter Druck. Da haben die Spieler bewiesen, dass sie verstehen, mit dem Druck umzugehen. Mit einer disziplinierten Spielweise und einer stabilen Leistung wollen wir überzeugen.“

Voller Optimismus blickt man beim TSV Geiselbullach auf die Aufstiegsrelegation. „Wir wollen unsere tolle Saison vergolden“, sagt Spielertrainer Stefan Held. Der Respekt vor dem SCU und dessen Trainer , mit dem Held gut befreundet ist, ist in jedem Fall da. Held sieht die Favoritenrolle beim Bezirksligisten. „Auch wenn die eine nicht so gute Runde gespielt haben.“

SC Geiselbullach will in die Bezirksliga: Kader fast komplett

Die Bullacher ihrerseits haben als Aufsteiger eine starke Saison gespielt, in der Aufstiegsrunde musste man aber im Endspurt Jahn Landsberg den Vortritt lassen. Personell kann Held fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Martin Held. Den Zwillingsbruder des Spielertrainers plagen Oberschenkelprobleme. Dafür kehrten mit Christoph Reitz und Christoph Kunz zwei wichtige Spieler zurück. Keine Option sind die langzeitverletzten Maxi Lutter, Florian Döhler, Sebastian Kunz und Maximilian Herrmann. (dm/ds)