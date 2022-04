Remis sorgt für Ratlosigkeit

Trainer Bastian Jaschke versucht, positiv zu bleiben © Archiv

Nach dem 2:2 (1:2)-Unentschieden zwischen dem FC Aich und dem SV Mammendorf gab es ratlose Gesichter auf beiden Seiten.

Aich - Das beste an der Punkteteilung war für Aichs Coach Bastian Jaschke, dass „wir weiterhin vor Mammendorf in der Tabelle stehen.“ Sein Mammendorfer Kollege Felix Mayer erlebte ein Deja-vu. Wie schon am Ostermontag verspielten die Schwarz-Gelben eine scheinbar komfortable 2:0-Führung.

Den besseren Start erwischten die Gäste. Nach vier Minuten traf Marco Haag zur frühen Führung. Benedikt Zollitzsch erhöhte nach 26 Minuten auf 2:0. Einen Freistoß von Marco Güller nickte der 23-Jährige völlig blank am zweiten Pfosten ein. „Da waren wir reichlich unsortiert“, sagte Jaschke. Florian Friedrich besorgte vom Elferpunkt den Anschluss. Zuvor wurde der Aicher Torjäger unsauber am Torabschluss gehindert (29.).

In der zweiten Spielhälfte drängten die Hausherren auf den Ausgleich. Den besorgte Tobias Steimel. SV-Coach Mayer beobachtete bei seinen Spielern „hängende Köpfe.“ In der Schlussphase hatten sich die Gäste aber wieder gefangen und waren dem Siegtreffer näher als die Aicher. Doch Maarco Haag und Marco Güller ließen hochkarätige Einschussmöglichkeiten ungenutzt. ds