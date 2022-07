„Buben sollen in erster Linie gute Menschen werden“: Moorenweiser Urgestein lebte für den Trainerjob

Teilen

„Die Buben sollen in erster Linie gute Menschen werden.“ Richard Greif lieh sich diesen Leitspruch von Paul Breitner. © Dieter Metzler

Mit Richard Greif hat der Fußball-Landkreis ein weiteres bekanntes Gesicht verloren. Das Moorenweiser Fußball-Urgestein ist im Alter von 66 Jahren unlängst einem Krebsleiden erlegen.

Moorenweis – Die Beerdigung findet am Freitag, 15. Juli, 14.30 Uhr, in Moorenweis statt. „Er war ein sehr feiner Mensch und zu meiner Zeit bei der SpVgg Wildenroth Spielertrainer der ersten Mannschaft“, erinnert sich Weikertshofens Fußballmanager Uli Bergmann an Richard Greif zurück.

Seine Trainer-Laufbahn führte ihn zu Wildenroth, Kottgeisering, Jesenwang und natürlich auch immer wieder zu seinem Heimatverein TSV Moorenweis. Zuletzt im Jahr 2014, als er wieder einmal beim TSV einsprang. Zuvor jagte Greif in der ersten Mannschaft in Moorenweis dem runden Leder nach. Zusammen mit Ludwig Schäffler gelang ihm 1974/75 gar der Aufstieg in die Bezirksliga. In Moorenweis lehrte Greif aber auch jahrelang seinen Sohn Alexander, der jetzt Kapitän im Landesliga-Team von Weikertshofen ist, das Fußballspielen. Als Jugendtrainer bei Moorenweis lieh er sich einen Leitspruch von Paul Breitner aus, der da lautet: „Die Buben sollen in erster Linie gute Menschen werden.“ Zwischendurch übernahm er auch für einige Zeit das Amt des Jugendleiters beim TSV.

Während seiner Ausbildung bei der Bahn zum Fernmeldetechniker und Meister widmete sich Greif außerdem dem Langstreckenlauf. So war er beim Jugendsportfest auf der Bahn über 3000 Meter nicht zu schlagen und wurde 1973 bei den Bayerischen Jugendmeisterschaften Fünfter über diese Distanz. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Richard Greif bei der Fernleitungsbetriebsgesellschaft in Germering und war für die Pipeline Germering - Leipheim verantwortlich.

Neben seinen sportlichen Ambitionen hatte Richard Greif aber auch viel Freude an seinem Hobby als Brieftaubenzüchter. Und als er 1982 seine Sieglinde heiratete und mit den Kindern Johanna, Alex und Teresa die Familie komplett war, gehörten neben dem Fußball die Wanderausflüge in die Berge mit der Familie und Freunden zum festen Bestandteil in seiner Freizeit. (Dieter Metzler)