Die Männer in den Schatten gestellt: Doppel-Triumph für Überackers Frauen

Zurück in der Bezirksoberliga ist die erste Mannschaft von RW Überacker, nachdem sie in der Vorsaison wegen der Quotientenregel abgestiegen war. © Dieter Metzler

Bei den Rot-Weißen in Überacker haben ganz klar die Frauen die Hosen an. Doppelmeister und Aufsteiger, da können die beiden Männerteams mit ihrem sechsten Platz in der A-Klasse und fünften Platz in der C-Klasse nur neidisch rüberschielen.

Überacker – Gleichwohl herrscht im Dorfverein zwischen den beiden Abteilungen ein „super harmonisches Verhältnis“, wie Frauen-Chefcoach Andreas Fasching sagt. Die Akzeptanz der Mädchen- und Frauenfußballabteilung im Verein spiele eine entscheidende Rolle beim Erfolg, betonen unisono die beiden Erfolgstrainer der Frauen. Fasching kehrt mit der ersten Mannschaft nach einer Saison wieder zurück in die Bezirksoberliga und Christian Krawarz steigt mit der zweiten Mannschaft in die Kreisklasse auf.

Abstieg wegen der Quotientenregel

Seit 2019 ist Fasching der Chefcoach der Frauen in Überacker. Er übernahm die damals in der Bezirksoberliga spielende Mannschaft am vierten Spieltag – dann brach Corona über den Fußball herein. Mit noch neun Restspielen wurde die Saison schließlich eingestampft, was den Rot-Weißen nach der unglückseligen Quotientenregelung den Abstieg in die Bezirksliga bescherte. „Ich spreche da immer von einem Zwangsabstieg, denn wir hätten die Klasse erhalten, davon bin ich heute noch überzeugt“, sagt Fasching.

Erfolgsduo geht künftig getrennte Wege: die Trainer Christian Krawarz (l.) und Andreas Fasching. © Dieter Metzler

Untermauert wurde diese Aussage in der Folgezeit von der Mannschaft, die eine Klasse tiefer ihr Potenzial abrief, eine dominante Saison hinlegte und sich am Ende mit der Meisterschaft krönte. Zwar wechselte zwischendurch einmal die Tabellenführung zwischen Überacker und dem ärgsten Verfolger aus Oberau, aber am Ende stand RW ganz oben – nicht zuletzt wegen der Rückrunde, in der alle Begegnungen gewonnen wurden. „Da hat es richtig klick gemacht“, sagt Fasching. Am Ende betrug der Vorsprung sieben Punkte gegenüber Oberau. Mit 113 Toren trafen die Rot-Weißen 50 Mal öfter ins gegnerische Tor als der ärgste Verfolger. Allen voran Fridos Tomangbe, die mit 40 Treffern souverän die Torjägerliste anführt. Entsprechend aufmerksam wurden andere Vereine auf die wieselschnelle und treffsichere Stürmerin, doch Tomangbe blieb standhaft. „Der Kader bleibt zusammen, auch in der neuen Saison“, so Fasching.

Die Mannschaft habe sich fußballerisch stark weiterentwickelt, so Fasching. „Sie haben ein neues Level erreicht.“ Dazu hat das Team mit Spielführerin Johanna Draude im zentralen Mittelfeld auch noch eine echte Leaderin. „Sie ist in jeder Hinsicht ein echtes Vorbild“, schwärmt der Chefcoach von der RW-Kapitänin. Deshalb glaubt er, dass die Mannschaft auch in der nächsthöheren Klasse eine gute Rolle spielen wird. „Ich möchte am Ende in der oberen Tabellenhälfte landen“, sagt Fasching.

Zweite ist endlich raus aus der Miniklasse

Trainer der zweiten Garde ist Christian Krawarz, der ein paar Wochen länger als Fasching bei den Frauen tätig ist. Beide verstehen sich prächtig, was auch für den Erfolg entscheidend war. Krawarz ist froh, dass die „Zweite“ endlich aus der A-Klasse raus ist. „Die Saison war organisatorisch eine einzige Katastrophe“, berichtet er. Aus nur neun Spielen bestand die ganze Spielzeit, nachdem bereits vor dem Start die SG Hofstetten das Handtuch warf und wenig später Pöcking II seine Elf zurückzog. „Meine Mädels wollten doch spielen und nicht immer nur trainieren.“ Deshalb arbeitete Krawarz zielstrebig in Richtung Aufstieg hin, um diese Miniklasse zu verlassen. „Die Pausen zwischen den einzelnen Spieltagen war einfach zu lang.“ Langfristig solle die Mannschaft zumindest in der Kreisliga spielen.

Nächste Station Kreisklasse heißt es für die zweite Mannschaft der Rot-Weißen. Hinter dem Team liegt eine teils chaotische Spielzeit. © Dieter Metzler

Krawarz ist überzeugt, dass die Mädels in der Kreisklasse mitspielen können. „Sie brauchen manchmal nur ein bisschen mehr Vertrauen in sich selbst“, meint er. Doch das müssen sie ohne ihren Coach erlangen. Nach drei Jahren bei RW kündigt Krawarz seinen Rückzug an. „Ich möchte selbst noch spielen“, begründet er das vorläufige Ende seiner Trainerzeit. Er habe lange überlegt, doch auch aus beruflichen Gründen habe er weniger Zeit für den Trainerjob. Mit Maximilian Libal als seinen Nachfolger hat der Verein aber rasch eine interne Lösung gefunden.

