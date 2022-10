A-Klasse kompakt: Rot-Weiß verliert im Derby - spannendes Brucker Stadtduell

Von: Hans Kürzl

Ein überaus spannendes Stadtderby lieferten sich die Teams vom BVTA Fürstenfeldbruck (in roten Trikots) und vom TSV West. © Peter Weber

In der A-Klasse gibt es ein echtes Endspiel: Die SpVgg Wildenroth und der SV Adelshofen wollen Meister werden. Die erste Saisonpleite kassierten die Rot-Weißen aus Überacker.

Landkreis – In der Gruppe 2 wird es am kommenden Sonntag zu einem echten Endspiel um Platz eins kommen. Sowohl die SpVgg Wildenroth als auch der SV Adelshofen gelangen siegreiche Generalproben. Ohne Nervenkitzel am letzten Spieltag kommt dagegen Rot-Weiß Überacker aus, das in Gruppe drei den ersten Platz längst in trockenen Tüchern hat. Allerdings bekam der bisher edle Lack in Form der ersten Saisonniederlage einen nicht übersehbaren Kratzer. Dem Ortsrivalen aus Malching wird’s egal sein. Mit dem prestigeträchtigen Derbysieg sicherte sich der Aufsteiger das Ticket für die Meisterrunde

A-Klasse 2

FC Landsberied - SpVgg Wildenroth 0:3 (0:2) – Die letzte Chance, doch noch ein wenig an den zweiten Platz hinzuschmecken, konnten die Gastgeber nicht nutzen. Im Gegensatz dazu blieben die Gäste nicht nur im 13. Spiel weiter ungeschlagen, sondern bestätigten auch ihren Ruf als Tormaschine der Liga. Timo Ritter konnte in der 26. und 44. Minute seine persönliche Quote auf zehn Treffer ausbauen. Szymon Portka sorgte dann kurz nach dem Wechsel mit dem dritten Gästetreffer bereits für mehr als nur die Vorentscheidung. Trainer Nils Hufschlag war außerdem zufrieden damit, dass seine Defensivabteilung ein weiteres Mal die Null hielt. Damit stellt die Spielvereinigung außerdem die mit Abstand stabilste Abwehrreihe der Liga.

SV Adelshofen - SC Oberweikertshofen III 3:1 (1:1) – Mit dem Prädikat Arbeitssieg ist der Adelshofener Erfolg noch am ehesten umschrieben. Erst in der 87. Minute hatte Tobias Wanner mit dem 3:1 den Dreier endgültig festgemacht. Zuvor waren die Adelshofener zwar das überlegene Team, bissen sich aber an den leidenschaftlich verteidigenden Oberweikertshofenern fast immer die Zähne aus. So blieb es für den SVA schwierig, nur Luca Turacci fand kurz vor und kurz nach der Pause eine Lücke. Allerdings hatte auf Oberweikertshofener Seite Simon Mayr auch genug Zielwasser erwischt, um den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich zu erzielen.

SC Schöngeising - TSV Jesenwang 1:3 (1:1) – Für das Erreichen der Meisterrunde hatte diese Partie keine Bedeutung. Dennoch war beiden Teams der Ehrgeiz nicht abzusprechen. Zunächst hatten die Gastgeber die besseren Karten in der Hand, nachdem sie in der 13. Minute durch Kilian Probst das Führungstor erzielt hatten. Übermäßig lange konnten sie sich daran jedoch nicht erfreuen. Julian Dei gelang nach gut einer halben Stunde das 1:1. Danach schien es lange Zeit, als sollte es über eine Punkteteilung nicht hinausgehen. Erst in der 80. und 87. Minute machte Michael Messner mit einem Beinahe-Doppelschlag den Jesenwanger Sieg perfekt.

A-Klasse 3

TSV Geiselbullach II - TSV Gernlinden 2:1 (1:0) – Einen großen Schritt in Richtung der Toprunde hat die Bullacher Zweitvertretung des Kreisligisten gemacht. Zu verdanken war das vor allem den beiden Treffern von Mathias Bründl in der 26. und 55. Minute. Die Gäste bestätigten dagegen weitgehend ihre Abschlussschwäche. Dennoch ließen die Gernlindener nach ihrem Anschlusstor, das Marcel Stüdl in der 65. Minute erzielte, die Gastgeber noch eine ganz Weile zittern. Zum Ausgleich sollte es nicht mehr reichen.

BVTA Fürstenfeldbruck - TSV Fürstenfeldbruck West 2:3 (1:2) – Spannend war das Brucker Derby bis zum Schluss. Miralem Brkic hatte die Gastgeber in der 16. Minute vielumjubelt in Führung gebracht. Allerdings war bei den Gästen Uwe Blaß besonders gut aufgelegt. Ihm gelang es, die Begegnung aus Sicht der Westler zwischen der 22. und 28. Minute zu drehen. Dann tat sich lange nichts – bis zur 90. Minute, als Abass Ouro-Bodi zunächst zum 3:1 für den TSV traf. Das zweite Tor von Brkic für den BVTA, kam zwar prompt, war aber nur mehr Ergebniskosmetik.

SC Malching - RW Überacker 3:2 (1:1) – Rein von der Tabelle her können die Rot-Weißen aus Überacker ihre erste Niederlage verkraften. „Dennoch stinkt’s uns“, meinte RW-Fußballchef Andreas Froschmeier. „Wir wollen immer gewinnen und dann noch dazu in einem Ortsderby.“ Zumal Überacker gut begonnen und sich durch einen von Christian Haag verwandelten Elfmeter nach 17 Minuten in Führung gebracht hatte. Die hielt ziemlich genau eine Viertelstunde – bis Marius Schmuck für den starken Neuling aus Malching eingenetzt hatte. Diesen Schwung konnten die Gastgeber recht gut in die zweite Halbzeit mitnehmen und mit dem 2:1 von Florian Lang in der 64. Minute veredeln. Allerdings monierten die Gäste ein Foulspiel. Auch mit dem Malchinger 3:1 von Christoph Hammerl in der 70. Minute waren die Rott-Weißen wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht einverstanden. Der Anschluss, den Christian Haag kurz vor Schluss per Strafstoß setzte, kam für eine Wende jedoch zu spät.

A-Klasse 4

ASV Biburg - SC Gröbenzell II 2:4 (0:3) – Von Bedeutung war die Partie nur mehr für die Gröbenzeller Gäste, die im Rennen um die Aufstiegsrunde bleiben wollten. Entsprechend motiviert gingen sie zu Werke und lagen zur Halbzeit durch zweimal Gero Hermannstaller sowie Maximilian Schel klar in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Biburg und Emmerings Dritter gab aber nicht auf. Fabian Mühlbauer und Steffen Schlosser stellten um die 60. Minute den Anschluss her. Allerdings hatten die Gröbenzeller noch einen Pfeil im Köcher. Luca Tristl traf zwölf Minuten vor Schluss zur Entscheidung.