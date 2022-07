An der eigenen Fitness gescheitert: Kreisliga-Absteiger Moorenweis fand erst zu spät zu seiner Form

Eine Saison zum Wegschauen liegt hinter den Kreisligaabsteigern vom TSV Moorenweis (in Rot). © Peter Weber

Eine Saison zum Vergessen liegt hinter dem TSV Moorenweis. Die Konsequenz: Abstieg in die Kreisklasse. Dort will der Verein jetzt wieder angreifen.

Moorenweis – Nur zwei Siege aus 26 Spielen, die mit Abstand schwächste Offensive und die schwächste Defensive. Das sind die Werte des TSV Moorenweis. Nach zwei Spielzeiten in der Kreisliga geht’s nun wieder runter in die Kreisklasse. Dort will man mit dem neuen Trainer Sascha Stensinki aber wieder oben oben mitspielen. Das sagte der mitspielende Manager Johannes Vogt. Der 31-Jährige sprach von einer Saison zum Vergessen. „Es kam einfach alles zusammen.“

Nach der langen Zwangspause nach der im Frühjahr 2021 abgebrochenen Doppel-Saison 2019/2021 „waren wir zu Beginn der Hinrunde nicht fit“, so Vogt. Zum Auftakt ließ die Truppe von Trainer Patrick Kohlmeier zwar aufhorchen, als man den VSST Günzlhofen mit 3:0 aus dem eigenen Stadion ballerte. Doch dann verletzte sich zunächst Stammtorwart Andreas Pauker und in der Folge einige weitere, wichtige Leistungsträger. Auch das Fitnesslevel der Truppe war nicht so, wie es sich für eine Kreisliga-Mannschaft gehöre, sagt Vogt. „Unser Fitnesszustand hat uns das Genick gebrochen.“ Dem Coach sei das freilich nicht anzukreiden.

Nach Auftaktsieg folgen sieben sieglose Spiele

Entsprechend harmlos war das Auftreten der Moorenweiser im Herbst. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Günzlhofen gingen die Moorenweiser siebenmal sieglos vom Platz. Zwischen dem zehnten und 13. Spieltag gab es dann die längste Erfolgssträhne (ein Sieg, drei Unentschieden). Doch zum Jahresabschluss gab es in Günzlhofen eine deftige 3:6-Packung. Während die Günzlhofener damals bereits, heimlich, Bezirksliga-Pläne schmiedeten, befasste man sich im westlichen Landkreis mit dem Abstieg.

Doch nach einer ausführlichen Analys entschieden die Offiziellen mit Coach Kohlmeier weiter zu machen. „Die Gedanken an einen Trainerwechsel waren da“, räumt Vogt ein. Doch nach Rücksprache mit der Mannschaft schenkte man Kohlmeier weiter das Vertrauen. Und: „In der Rückrunde waren wir deutlich fitter.“

Corona-Fälle in der entscheidenden Saison-Phase

Doch nach dem Nachhol-0:1 gegen Weikertshofen II und den beiden Unentschieden gegen Aich und Maisach war der Zug zum Klassenerhalt praktisch schon abgefahren. Zu allem Überfluss kamen dann auch noch einige Corona-Fälle hinzu. Trauriger Tiefpunkt war das desaströse 0:7 gegen Utting. Eine Woche später, nach dem 0:4 gegen Altenstadt, trennten sich schließlich die Wege von Coach Patrick Kohlmeier und dem TSV Moorenweis. In einem „offenen Gespräch“ kamen Kohlmeier und die Abteilungsleitung zur Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden. „Wir gehen nicht im Schlechten auseinander“, sagten Kohlmeier und Manager Johannes Vogt damals im Gleichklang. Eine Woche später war dann der Abstieg endgültig besiegelt.

Das Gesicht der Mannschaft, die in der kommenden Saison in der Kreisklasse antritt, wird sich verändern – nicht nur auf der Trainerposition. Vogt selbst wird aufhören und sich mehr um die Geschicke der Fußballabteilung kümmern, ebenso Georg von Gebsattel. Flo Riedmair wird den Verein verlassen, wohin weiß Vogt nicht. Mit dem 38-jährigen Sascha Stensinki konnten die Moorenweiser Fußballer erstmals seit vielen Jahren einen Übungsleiter engagieren, der „keinen Stallgeruch hat.“ Forderungen wie den sofortigen Wiederaufstieg werden an den neuen Coach nicht gestellt. „Oben mitspielen wollen wir aber schon“, so Vogt. Als Co-Trainer steht Stensinki Markus Kreitner (ehemals FC Landsberied) zur Seite. (Dirk Schiffner)