Rückspiel in Haspelmoor wird zur spannenden zweiten Halbzeit

Auf Augenhöhe begegneten sich Germering (rot) und Haspelmoor. © Weber

Der SV Germering will den erstmaligen Abstieg in die A-Klasse vermeiden, der SV Haspelmoor diese Liga erstmals verlassen. Wer sein Ziel verwirklichen kann, bleibt nach dem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden vor 210 Zuschauern im Germeringer Stadion in der Schwebe.

Germering – Stephan Lais hatte die Haspelmoorer nach 23 Minuten in Führung gebracht, Dominik König per Elfmeter nach knapp einer Stunde für den SV Germering ausgeglichen.

Mit dem Ergebnis waren die Gäste aus dem Landkreis-Westen ein wenig mehr zufrieden. „Ein 1:1-Unentschieden hätte ich auch schon vor dem Anpfiff locker unterschrieben“, zeigte sich Haspelmoors Spielertrainer Jürgen Schamberger nach dem Schlusspfiff recht gut gelaunt – vor allem wegen des Auswärtstores, das in dieser Saison bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel allerdings zum letzten Mal Berücksichtigung findet.

Die Führung der Gäste war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, weil man nach schwungvollen Germeringer Anfangsminuten immer besser in der Partie angekommen war. Dass der Germeringer Defensivverbund freundliche Schützenhilfe geleistet hatte, musste Schamberger in der Bilanz abhaken. Seine Haspelmoorer Hintermannschaft revanchierte sich mit einem unnötig verursachten Foulelfmeter.

Ansonsten war er zufrieden damit, wie sich seine Abwehr präsentierte. „Wir haben doch recht haben wenig zugelassen“, meinte Schamberger. Allerdings hatte Michael Metterlein einmal auf der Linie die Germeringer Führung verhindert. Und auf ihrer rechten Abwehrseite hatten die Haspelmoorer bisweilen Mühe, insbesondere Nico Stotz und Pascal Esser in den Griff zu bekommen.

Germerings Coach Christian Patsch veranlasste dies zur Bemerkung: „Eigentlich hätten wir es gewinnen müssen.“ Doch in einigen Szenen sei man auch zu weit vom Gegner weg gewesen und hätte diesen damit unnötig im Spiel gelassen.

Von einer schlechteren Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag um 16 Uhr in Haspelmoor wollte Patsch aber nichts wissen: „Es ist ein Unentschieden, die Chancen sind für beide gleich. Wir richten uns auf einen heißen Tanz ein.“ Allerdings bescheinigte Patsch dem SVH. ein von der Fairness her angenehmer Gegner zu sein: „Da sind in einer Relegation schon kantigere Kameraden unterwegs.“

Germering werden am Samstag zwei Spieler aus privaten Gründen fehlen, beim SVH wird Manuel Ettenberger ausfallen, der mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dass die Partie ohne großen Aufreger verlief, lag auch an der souveränen Spielleitung von Landesliga-Schiri Mario Kraljic vom SC Wörnsmühl. (HANS KÜRZL)

