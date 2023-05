Damen von RW Überacker vor Doppeltitel

Von: Dieter Metzler

Teilen

Johanna Schartl erzielte zwei Tore für Überacker. © RWÜ

Die beiden Frauenteams in Überacker steuern auf eine Doppel-Meisterschaft zu. Nachdem die Bezirksoberliga-Elf schon länger die Tabellenführung innehat, eroberte sich nun auch die Kreisklassen-Mannschaft von Trainer Maximilian Libal die Tabellenführung.

Überacker – Am Montagabend fertigten die Rot-Weißen im Landkreis-Derby das Team der Spielgemeinschaft aus Aich/Aufkirchen/Wildenroth glatt mit 6:0 (3:0) ab und verdrängten damit auch die SG von der Tabellenspitze.

Er wollte den Erfolg der Gastgeber nicht schmälern und er ging letztlich auch in Ordnung, sagte SG-Trainer Georg Sigl. Aber anfangs hätte seine Mannschaft durchaus in Führung gehen können. „Es ist bitter, wenn man den Aufstieg so kurz vor dem Ziel aus der Hand gibt“, meinte Sigl. „Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand, den ersten Tabellenplatz zurückzuerobern, sondern sind auf die Mithilfe der Gegner angewiesen.“ Dennoch wolle er sich bei der Mannschaft für eine tolle Saison bedanken.

100 Zuschauer verfolgten das Derby am Montagabend und erlebten tolle Tore von Maria Libal zum 1:0 (14.), Andrea Drexl (33.) sowie zwei Treffer von Johanna Schartl (42. und 55.). Dann durften nochmals Libal und Drexl jubeln, die mit ihren Toren das halbe Dutzend vollmachten. Am letzten Spieltag, der erst nach den Pfingstferien ausgetragen wird, empfängt Überacker die SG Farchant/Garmisch und die SG aus Aich, Aufkirchen und Wildenroth muss bei der SG Egling/Peißenberg ran. dm