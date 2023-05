Frauenfußball kompakt: Überacker geht die Kraft aus – Puchheim und Gröbenzell erkämpfen Remis

Von: Dieter Metzler

Auch ein eingeschworener Haufen wie RW Überacker bekommt mal schwere Beine. Im Bezirkspokal-Finale am Montag – das vierte Spiel innerhalb von nur neun Tagen – gab es für die Rot-Weißen nichts zu holen. Foto: Dieter metzler © Dieter metzler

Sowohl die Frauen des FC Puchheim in der Bezirksliga, als auch die des SC Gröbenzell in der Kreisliga kamen jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus. Für die Frauen von RW Überacker ging derweil das Mammutprogramm weiter.

Bezirkspokal: RW Überacker - TSV TB München

Die Woche ging wohl doch an die Substanz bei den Rot-Weißen aus Überacker. Vier Spiele innerhalb von neun Tagen, da legen sogar Profi-Vereine ein Veto ein. Samstag, Mittwoch, Samstag, Montag stand die Elf von RW-Trainer Andreas Fasching auf dem Platz.

Eine Terminverlegung war nicht möglich, so Trainer Andreas Fasching nach Rücksprache mit dem Verband. Das war definitiv zu viel für Überackers Frauen. Der Traum vom Pokalgewinn war ausgeträumt. Gleich in den ersten Minuten geriet Überacker in Rückstand. Bewahrte zunächst noch die Querlatte den Bezirksoberligisten vor einem Rückstand, so schlug drei Minuten später der Ball erstmals hinter RW-Torfrau Isabella Gimmy ein.

Die beste Ausgleichsmöglichkeit vergab Carolin Koston, als sie an der gegnerischen Torfrau scheiterte. „Es war ein typischer Pokalfight, wo sich der klassentiefere richtig reinhängte.“ Aufgrund der Vielzahl von Spielen habe seiner Mannschaft im Endeffekt die geistige und körperliche Frische gefehlt.

Nach gut einer Stunde fiel dann endgültig die Entscheidung zugunsten der Münchnerinnen. Sheeva Seyfi erhöhte auf 2:0. „Was meine Mädels dennoch gebracht haben, war phänomenal“, lobte Fasching seine Elf. „Unser Gegner hat das Spiel seines Lebens gemacht und zwei individuelle Fehler von uns ausgenutzt.“

Bezirksoberliga: SV Saaldorf - RW Überacker 2:3 (0:1)

Es war das von RW-Trainer Andreas Fasching erwartet schwere Spiel beim Tabellenvorletzten. „Das Spiel am Mittwoch in Wolfratshausen hat doch viel Kraft gekostet“, meinte Fasching. Dazu gesellte sich ein schwer bespielbarer Platz, auf dem teilweise auch noch Wasser stand. „Trotzdem ein großes Kompliment an meine Mannschaft.“ Großen Anteil am Sieg hat Torfrau Isabella Gimmy. „Sie hat uns mit ihren Paraden immer wieder im Spiel gehalten.“

Mit einem Tor von Sandra Wianski ging es in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Saaldorf durch einen Fernschuss von Chiara Lapuste das 1:1. Johanna Draude erwies sich danach als sichere Elfmeterschützin und brachte ihre Mannschaft erneut in Führung. Postwendend fiel allerdings das 2:2 durch Marina Aglassinger. Erst in der 90. Minute gelang Fridos Tomangbe der Siegtreffer, den Lena Keitel eingeleitet hatte. „Ein glücklicher Sieg“, gestand Fasching.

Bezirksliga: ESV Freimann - FC Puchheim 1:1 (1:0)

„Wir hatten das Spiel über die gesamte Spielzeit im Griff“, berichtet Puchheims Coach Sascha Widemann. Von den zwei Chancen, die Puchheim zuließ, nutzte Freimann eine durch Lucia Smejkal (18.). Anschließend verteidigten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung mit Mann und Maus. „Wir kamen einfach nicht durch“, so Widemann. Ein Standard in der 62. Minute bescherte den Gästen zumindest den hochverdienten Ausgleich durch Anna Jüngerhans.

Kreisliga: SC Gröbenzell - SG Lenggries 1:1 (1:1)

Ein Strafstoß, verwandelt von Catlyn Franke Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, bewahrte den Tabellenzweiten aus Gröbenzell vor einer Niederlage. Die Elf von SCG-Trainer Stephan Franke war erst wenige Minuten vor dem Elfmeter durch Theresa Hrubon in Rückstand geraten.

Kreisklasse: SC Eibsee - RW Überacker II 1:0 (0:0)

Trotz eines Super-Spiels, wie RW-Trainer Maximilian Libal berichtet, sei es ein gebrauchter Ausflug in die Berge gewesen. Nach nervösem Beginn habe seine Mannschaft das Spiel beim Tabellenzweiten komplett im Griff gehabt. „Wenn man seine vielen Chancen nicht verwertet, schlägt es halt irgendwann mal hinten ein“, so Libal. In der 60. Minute habe man so ein richtiges „Kacktor“ kassiert, und „dann verliert man halt so ein blödes Auswärtsspiel und ist 200 Kilometer umsonst gefahren.“

A-Klasse: TSV Königsdorf - SV Adelshofen 3:0 (1:0)

„Die bessere Mannschaft hat verloren“, meint Adelshofens Trainer Michael Griebel. „Das 0:3 ist viel zu hoch. Wir haben Fußball gespielt und Königsdorf hat die Tore gemacht.“ Mit einem Sonntagsschuss von Melanie Tremml ging der Tabellenzweite bereits nach zwölf Minuten in Führung. Ein Konter in der 58. und einer in der 84. Minute, als Adelshofen alles nach vorne geworfen hatte, besiegelte schließlich die Niederlage. Trotzdem zog Griebel ein positives Fazit. „Auf die Leistung können wir aufbauen.“ (Dieter Metzler)