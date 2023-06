RW Überacker will Geschichte schreiben: „Dafür wollen wir alles geben“

Von: Dieter Metzler

„Wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und richtig Gas geben“, sagt Unterpfaffenhofens Trainer Christian Perez zum bevorstehenden ersten Relegationsspiel heute Abend, 18.30 Uhr, gegen RW Überacker.

Germering/Überacker – Mit sieben Niederlagen in der Abstiegsrunde hat der Kreisklassist allerdings am meisten einstecken müssen und nicht gerade überzeugen können.

„Wir hatten viele Kranke und verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen“, so Perez. Dennoch sei er optimistisch, auch weil inzwischen einige Spieler in den Kader zurückgekehrt sind. „Wir wollen uns auf jeden Fall für das Rückspiel am Sonntag in Überacker eine gute Ausgangsposition verschaffen.“

Bei den Rot-Weißen in Überacker fiebert das ganze Dorf dem Aufstieg entgegen. „Wir könnten es schaffen, erstmals in der Geschichte des Vereins in die Kreisklasse aufzusteigen“, berichtet Trainer Korbinian Dunkel. „Dafür wollen wir alles geben“, so der 40-jährige RW-Coach. Dunkel sagt weiter: „Es gibt nichts Geileres, als am Saisonende zwei Aufstiegsspiele zu bestreiten. Wir kennen den Gegner nicht, aber wir werden schon im Hinspiel alles geben, um in Unterpfaffenhofen bereits die Weichen für die Kreisklasse zu stellen.“ dm