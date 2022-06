RW Überacker: Gegen Scheyern darf fast jede einmal treffen - Tomangbe vierfach

Viermal war Fridos Tomangbe erfolgreich. © Metzler

Die Damen des RW Überacker verpassen Scheyern eine zweistellige Packung. Der SC Unterpfaffenhofen-Germering hat sein Spiel abgesagt.

Landkreis Fürstenfeldbruck – Während sich der bereits als Absteiger feststehende SC Unterpfaffenhofen die Reise nach Oberau ersparte und die Begegnung absagte, setzt der Tabellenführer aus Überacker unvermindert seinen Siegeszug fort. Die Rot-Weißen deklassierten den ST Scheyern gleich zweistellig. Für den Kreisligisten SC Gröbenzell ist die Saison mit einem am Ende sechsten Platz bereits zu Ende.

Bezirksliga

RW Überacker - ST Scheyern 14:0 (5:0) – Die führende Bezirksliga-Torjägerin Fridos Tomangbe baute ihre Spitzenposition in der Torschützenliste mit vier weiteren Treffern auf nunmehr eigentlich uneinholbare 35 Saisontore aus und hat damit beste Chancen, die 15 Kisten Weißbier von einer großen bayerischen Brauerei als Toptorjägerin in der Bezirksliga einzuheimsen. Und eine weiter Top-Marke droht zu fallen. Mit 92 Treffern in der laufenden Saison könnten die RW-Frauen auch noch in den letzten beiden Spielen die 100-Tore-Marke knacken.

Das Ergebnis gegen Scheyern lasse den Schluss eines wehrlosen Gegners vermuten, meinte Überackers Trainer Andreas Fasching. Doch das sei nicht der Fall gewesen. So dauerte es 17 Minuten bevor der erste Treffer fiel. „Der Gegner war anfangs sehr motiviert“, so Fasching. Nach einem höheren Rückstand haben die Gäste aber dann den Mut verloren. „Meine Mannschaft hat alles gezeigt, was sie so die Saison über einstudiert hat“, sagt Fasching über sein Team. Zwei Spiele noch, dann ist die Saison beendet. Gegenüber Verfolger Oberau haben die Rot-Weißen vier Punkte Vorsprung, wenn, davon ist auszugehen, die Punkte gegen Unterpfaffenhofen dem Tabellenzweiten vom Sportgericht zugesprochen werden. Die restlichen Treffer zu dem Kantersieg steuerten neben Tomangbe mit Anna Richter (2), Lisa-Marie Eibl (2), Andrea Gschwandtner, Johanna Draude, Nicola Mößmer, Andrea Drexl, Melanie Balhuber und Jessica Amberger gleich acht verschiedene Spielerinnen bei. DIETER METZLER