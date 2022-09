SC Fürstenfeldbruck kommt nicht von der Stelle – unfairste Mannschaft der Liga

Musste im Stadtderby vier Mal hinter sich greifen: SCF-Keeper Marcel Kemmerer. © Peter weber

Der FC Aich darf nach dem 4:1 (1:1)-Auswärtssieg beim SC Fürstenfeldbruck weiter von der Aufstiegsrunde träumen.

Fürstenfeldbruck – Für die Kreisstädter dürfte der Traum dagegen bereits frühzeitig ausgeträumt sein. Die Mannschaft von Coach Victor Medeleanu steht nach der insgesamt sechsten Saisonniederlage weiterhin abgeschlagen am Tabellenende.

Zu desaströs war das Auftreten des SCF. Negative Höhepunkte waren die beiden Zeitstrafen gegen Zurab Dadianidze (70.) und Lukas Blechinger (89.). Fast schon resignieren stand Brucks Manager Alfred Thurner nach der deutlichen Derbypleite. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht schlecht, danach ging es bergab.“

Mit dem 1:4 waren die Hausherren noch gut bedient. „Der Sieg hätte auch höher ausfallen können“, resümierte Bastian Jaschke. Letztlich war Aichs Coach aber auch mit dem 4:1 zufrieden. Wie es sich für gute Gäste gehört, brachten die Aicher ein Gastgeschenk in Form eines Eigentores mit. Julius Renke machte nach zehn Minuten nicht die allerbeste Figur. Per Abstauber glich Moritz Reichlmaier für Aich aus (20.).

Danach ließ der Tabellenzweite einige Einschussmöglichkeiten ungenutzt. In der zweiten Spielhälfte dominierten die Gäste aus Aich das Geschehen. Florian Friedrich schoss nach 56 Minuten sein Team auf die Siegerstraße. Über den von Manuel Milde verschossenen Foulelfmeter (65.) konnte Bastian Jaschke dann auch wieder schmunzeln.

Die allerletzten Zweifel am Derbysieg beseitigte Simon Wesinger nach 71 Minuten. Auch das 1:4 durch Manuel Milde fiel in personeller Überzahl, als der meckernde Zurab Dadianidze auf der Strafbank schmorte. Lukas Blechingers Zehn-Minuten-Zeitstrafe in der Schlussminute war bereits die insgesamt fünfte in der laufenden Saison. Damit sind die Kreisstädter die mit Abstand unfairste Mannschaft der Liga. Während die Brucker weiterhin die Rote Laterne innehaben, pirschen sich die Aicher immer näher an Spitzenreiter TSV Geiselbullach ran. Am kommenden Samstag kommt es im Aicher Sportpark zum Topspiel um die Tabellenführung. (Dirk Schiffner)