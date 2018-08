Fürstenfeldbruck fühlt sich verspottet - SCF-Keeper sieht bei Niederlage rot

1:2 gegen den SV Raisting

von Dieter Metzler schließen

Auswärts reicht es einfach noch nicht zu einem Sieg für den SC Fürstenfeldbruck. Beim Landesliga-Absteiger SV Raisting wurde mit 1:2 verloren. Am Ende fehlten der ersatzgeschwächten Elf von Trainer Saki Kiourkas ganze acht Minuten, um einen Punkt zu ergattern.

Was den Coach noch mehr ärgerte: „Wir trafen auf einen Gegner, der uns nicht nur unterschätzt hat, sondern uns auch mit Spott beim Warmmachen bedachte. Weder der Trainer noch der Abteilungsleiter fanden es auch für nötig, sich mit einem Handschlag zu verabschieden.“ Durch ein Eigentor gerieten die Brucker früh in Rückstand, als der Ball nach einem Eckstoß vom Rücken Abu Wilsons ins eigene Gehäuse flutschte. Marcel Konrad gelang eine Viertelstunde später zwar der Ausgleich, doch die Schlüsselszene der Partie bahnte sich erst noch an, als sich in der 78. Minute der angeblich von einem Gegenspieler beschimpfte SCF-Keeper Ali Cakmakci zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Er rammte dem Raistinger den Kopf gegen die Brust und flog dafür vom Platz. Zwischen die Pfosten ging Brucks Torjäger Mirza Dzafic. In Überzahl nutzte Raisting eine weitere Standardsituation zum Siegtreffer.