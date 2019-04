Dank Edebiri - SCF nur noch ein Punkt hinter Relegationsplatz

2019 noch ungeschlagen

Auch im dritten Spiel nach Ende der Winterpause setzte der SC Fürstenfeldbruck seine Aufholjagd in Richtung Klassenerhalt erfolgreich fort.

Fürstenfeldbruck – Mit 1:0 behielt die Elf von Trainer Saki Kiourkas die Oberhand im Kellerderby gegen den FC Penzing, konnte aber trotzdem nicht den seit September gepachteten direkten Abstiegsrang verlassen.

Nach der ungeschriebenen Regel „Ändere nie eine siegreiche Mannschaft“ traten die Kreisstädter gegen Penzing mit der gleichen Anfangsformation wie vor einer Woche beim 1:0-Sieg in Denklingen an. Und erneut war John Edebiri der Matchwinner. Diesmal traf er nicht mit einem Strafstoß, sondern in der 58. Minute im Anschluss nach einem Eckball mit dem Kopf. „Wir haben mehr gewollt“, sagte Kiourkas nach dem Spiel. „Das hat den Ausschlag gegeben. Wir waren kämpferisch und läuferisch definitiv die bessere Mannschaft auf dem Platz. Wir hätten in den zweiten 45 Minuten nur befreiter aufspielen müssen. Dann wäre ein 2:0 oder auch ein 3:0 drin gewesen.“