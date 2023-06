Sichtungstag ohne Erfolg: SC Fürstenfeldbruck vor dem Ruin - „Sieht nicht gut aus“

Von: Thomas Benedikt

Die Zukunft des SC Fürstenfeldbrucks ist weiterhin unklar. © Dieter Metzler

Für den SC Fürstenfeldbruck wird die Luft immer dünner. Ein Versuch, über einen Sichtungstag neue Spieler zu bekommen, ist gescheitert.

Fürstenfeldbruck – Zu dem Sichtungstag am Sonntag sei kein einziger Interessent erschienen, berichtet Vereinspräsident Jakob Ettner. Der SCF hatte mit dem Probetraining versucht, die vielen Abgänge nach dem Rückzug von Trainer Victor Medeleanu wieder wettzumachen – vergeblich.

Den Bruckern fehlen damit weiterhin die Spieler, um überhaupt eine Mannschaft für die kommende Saison zusammenzubringen – geschweige denn die zwei gemeldeten Teams. „Die zweite Mannschaft ist damit gestorben“, sagt Ettner. Der SCF-Präsident und der neu angeworbene Trainer Zoran Stanculovic wollen aber noch nicht ganz aufgeben. „Wir werden es bis zur letzten Frist versuchen“, sagt Ettner, der aber auch einräumt: „Es sieht nicht gut aus.“

Zumal auch die finanzielle Situation des Vereins eigentlich keinen Spielraum lässt. „Und unentgeltlich will halt doch keiner spielen“, so der SCF-Präsident. Sollten die Brucker ihre Teams vom Spielbetrieb abmelden, müssten sie bei einem Neustart wieder in der C-Klasse anfangen. (Thomas Benedikt)