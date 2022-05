Klassenerhalt! Remis beim Letzten reicht dem SC Fürstenfeldbruck

Teilen

Victor Medeleanu führte den SC Fürstenfeldbruck zum Klassenerhalt. © FuPa

Der SC Fürstenfeldbruck hat dank des 1:1-Unentschiedens beim TSV Moorenweis die Klasse sicher gehalten.

Moorenweis – Beim bereits feststehenden Absteiger erzielte Marko Ivic nach 66 Minuten das 1:0 für die Mannschaft aus der Kreisstadt, die auch in der kommenden Saison in der Kreisliga auf Torejagd gehen wird. Nachdem Mammendorf und Bernbeuren ihre Begegnungen verloren haben, können die Kreisstädter den letzten Spieltag bei Jahn Landsberg befreit angehen.

In Moorenweis habe er eines der schlechteren Spiele seiner Mannschaft gesehen, meinte SCF-Trainer Victor Medeleanu. Die erste Halbzeit habe seine Elf total verschlafen. In den zweiten 45 Minuten lief es dann besser. In dieser Phase fiel auch der Brucker Führungstreffer. Doch zu einem Sieg reichte das nicht. In der 82. Minute traf dann Tristan Braun für den Tabellenletzten zum 1:1-Ausgleich, der damit immerhin noch etwas sein Punktekonto aufhübscht. (Dieter Metzler)