SC Fürstenfeldbruck: Abwehrspieler mit Bayernliga-Erfahrung soll Defensive stabilisieren

Von: Thomas Benedikt

Finn Burscheidt kommt vom TSV Schwabmünchen. © Verein

Der SC Fürstenfeldbruck macht weiter Ernst in Sachen Klassenerhalt in der Kreisliga. Die Brucker haben jetzt ihren fünften Neuzugang für die Abstiegsrunde verpflichtet.

Fürstenfeldbruck – Finn Burscheidt kommt vom TSV Schwabmünchen. Für den 21-jährigen Abwehrspieler ist es die Rückkehr zu seinen Wurzeln. Schon in der Jugend lief Burscheidt für den Kreisstadt-Verein auf.

Der 21-Jährige kam in der vergangenen Saison für die Schwaben hauptsächlich in der Kreisliga zum Einsatz. In 22 Spielen gelangen dem eigentlichen Defensivspezialisten sogar zwei Tore. Seine wohl denkwürdigste Partie erlebte Burscheidt aber bei seinem einzigen Auftritt im Bayernliga-Team der Schwabmünchner. Gegen den TSV 1860 München II wurde der Abwehrmann sechs Minuten vor Schluss eingewechselt und erlebte sowohl den späten 1:1-Ausgleich seiner Mannschaft als auch das noch spätere 1:2 durch die Münchner Löwen auf dem Platz. Burscheidt soll helfen, die in der Herbstrunde noch anfällige Hintermannschaft des SCF zu stabilisieren.

Und auch die zweite Garde der Brucker ist ausgiebig auf dem Transfermarkt unterwegs. Mittelfeldmann Emanuele Mucera (18) kommt aus Heimstetten zu den Kreisstädtern. Außerdem schließt sich Abwehrspieler Besnik Ferizi (24) vom Stadtrivalen TSV West dem SCF an. Zusätzlich haben sich die Brucker auch verstärkung zwischen den Pfosten geholt. Manuel Jacobi wird künftig den SCF-Dress tragen. Der 36-jährige Keeper war zuletzt vier Jahre für den FC Landsberied im Einsatz. Davor hütete er das Tor des SV Puch. (ben)