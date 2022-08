Zweite Niederlage der Saison - SCF geht auch gegen Mammendorf leer aus

Teilen

Der SC Fürstenfeldbruck zog gegen den SV Mammendorf den Kürzeren © Schiffner

Der SC Fürstenfeldbruck hat den Saisonstart verhauen. Gegen den SV Mammendorf setzte es eine deutlichge 0:3-Niederlage vor heimischer Kulisse.

Fürstenfeldbruck – Zweites Spiel, zweite Niederlage. Der SC Fürstenfeldbruck geht nach der 0:3 (0:1)-Heimpleite gegen den SV Mammendorf schweren Zeiten entgegen. In der Kreisliga Gruppe 3 zieren die Kreisstädter gemeinsam mit dem SC Oberweikertshofen II erstmal das Tabellenende mit null Punkten und 0:5 Toren.

„Die clevere Mannschaft hat gewonnen“, sagte Victor Medeleanu. Zum Spiel seiner Mannschaft sagte der Brucker Coach vielsagend: „Da ist noch viel Luft nach oben.“ Auf der anderen Seite bekam Mammendorfs Coach Felix Mayer das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. „Heute ging es nur um die drei Punkte. Die haben wir jetzt auf der Haben-Seite.“ Der seit gestern 27-Jährige zollte seiner Mannschaft einen „großen Respekt. Der Sieg war absolut verdient.“ Von seiner Rumpftruppe gab es bereits am Vortag ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk.

Mayer gingen zum verspäteten Saisonauftakt die Spieler aus. So musste mit Marco Urban sogar ein Spieler der 3. Mannschaft aushelfen. Nach 13 Minuten schoss Mittelfeldmann Tizian Predeschly seine Farben in Führung. Von Phillip Gröbl mustergültig in Szene gesetzt, musste Predeschly aus fünf Metern nur noch den Fuß hinhalten 0:1. In der Folge kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel. Dem Ausgleichstreffer von Kapitän Ferenc Ambrus verwehrte Schiedsrichterin Ariane Fichtl (Penzberg) aber die Anerkennung. Sehr zum Missfallen von Medeleanu.

Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff dann schon die Vorentscheidung: Nach einem einfachen Doppelpass mit Jakob Neumeier traf Jakob Hoffmann zum 0:2. In der 85. Minute machte Johannes Eberle den Deckel drauf.

Felix Mayer fand trotz des klaren Erfolgs ein Haar in der Suppe. „Im Spielaufbau waren wir noch etwas zu hektisch.“ SCF-Coach Medeleanu hofft, dass man in den nächsten Wochen noch den ein oder anderen Neuzugang zum Kreisstadtverein lotsen kann. (Dirk Schiffner)