SCF-Präsident: Säumige Zahler bremsen Jahresversammlung aus

Von: Thomas Benedikt

Das Klosterstadion in Fürstenfeldbruck. © Weber

Die letzte Jahresversammlung des SC Fürstenfeldbruck liegt schon vier Jahre zurück. Jetzt soll wieder eine Versammlung anberaumt werden.

Fürstenfeldbruck – Zuletzt kamen die Mitglieder im Jahr 2018 zusammen. Wegen rechtlicher Auseinandersetzungen und der Corona-Pandemie habe es laut SCF-Präsident Jakob Ettner seitdem keine Wahlen mehr bei dem Brucker Verein gegeben. Das soll nun nachgeholt werden. Die Planungen laufen. Doch es gebe Schwierigkeiten.

Konkret gehe es um eine Reihe von Mitgliedern, die laut Ettner in den vergangenen ein bis vier Jahren ihre Jahresbeiträge – für Erwachsene betragen diese 120 Euro – nicht gezahlt hätten. Teils aus Versäumnis, teils wegen Kontowechseln und teils aus Protest gegen den Vereinspräsidenten. Der SC Fürstenfeldbruck habe die säumigen Zahler schon mehrfach angeschrieben und eine Frist gesetzt, sagt Ettner. Doch nur wenige hätten bislang darauf reagiert.

SCF-Präsident Jakob Ettner: „Wir wollen kein böses Blut.“

Den Nicht-Zahlern droht deshalb nun der Vereinsausschluss. Ein Vorgehen, das der SCF-Präsident eigentlich vermeiden möchte. „Wir sind ein gebranntes Kind, was Gerichtsverfahren mit Mitgliedern angeht“, sagt Ettner. Und: „Wir wollen kein böses Blut.“

Der Verein will den Mitgliedern nun noch einmal eine Möglichkeit geben, ihre Beiträge zu bezahlen. Frist dafür ist Freitag, 23. September. So lange will Ettner auch noch warten, bis er die Mitgliederversammlung ansetzt. Ursprünglich wäre die schon für Ende August, Anfang September geplant gewesen. Aber Ettner sagt: „Wir wollen das alles sauber, klar und richtig machen.“ ben

