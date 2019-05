Der SC Fürstenfeldbruck startet gegen Schönau in die Abstiegs-Relegation

SCF-Trainer schreibt den Gästen die Favoritenrolle zu

von Dieter Metzler schließen

Maximal noch vier Spiele hat der SC Fürstenfeldbruck zu bestreiten, um auf dem Relegations-Umweg in der Süd-Gruppe der Fußball-Bezirksliga zu bleiben.

Fürstenfeldbruck – Heute Abend (22. Mai), 18.30 Uhr, wird der Tabellenzwölfte aus dem Osten, die SG Schönau, erwartet. Am Samstag geht’s dann an den Königssee zum Rückspiel (15 Uhr). Sollten die Brucker die Gesamtrechnung im Champions-League-Modus gewinnen, wartet nächste Woche der Sieger aus den beiden Nord-Partien zwischen VfB Eichstätt II und ASV Au.

Zum Glück habe er vor Wochen bereits die Spieler gebeten, nicht gleich nach dem Saisonende in Urlaub ab zu düsen, um in Eventualfall alle zur Verfügung zu haben, sagt SCF-Trainer Athanasios Kiourkas, der die Favoritenrolle den heutigen Gästen zuschiebt. Die gelten allerdings als äußerst auswärtsschwach, haben während der regulären Saison nur neun Punkte in der Fremde geholt. Daheim waren es dagegen 28.

Nach dem Dauerregen wollte Kiourkas gestern Abend nach dem Abschlusstraining gemeinsam mit der Mannschaft kurzfristig entscheiden, ob die Partie auf dem Kunstrasenplatz oder im Klosterstadion ausgetragen wird. Einen Vorteil für seine Elf auf dem Kunstrasen sehe er jedoch nicht, so Kiourkas.