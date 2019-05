SC Fürstenfeldbruck steigt nach 0:5-Klatsche in die Kreisliga ab

Der SCF erlebte am Königssee ein Debakel und steigt in die Kreisliga ab.

Nach drei Jahren in der Bezirksliga

von Jörg Bullinger schließen

Der SC Fürstenfeldbruck hat den Klassenerhalt über die Relegation verpasst. Nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel setzte es am Königssee eine 0:5-Pleite.

„Wir werden von Anfang an Vollgas geben. Ich glaube, da ist noch was drin“, sagte Schönaus-Trainer Thomas Meissner im Vorfeld der Partie. Er sollte Recht behalten, denn seine Mannschaft drehte den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel in Fürstenfeldbruck in eindrucksvoller Weise.

SCF-Coach Saki Kiourkas hatte wohl schon eine leichte Vorahnung. Nach dem Hinspiel ärgerte sich der 32-Jährige über den fahrlässigen Umgang mit den eigenen Möglichkeiten: „Wir hätten höher gewinnen müssen. Die Chancen dazu waren da.“

Kiourkas will mit junger Mannschaft neu anfangen

Was sich dann aber am Königssee abspielte, war für Kiourkas und seine Mannschaft ein Albtraum. Schon zur Halbzeit hatten die Gastgeber durch Matthias Althaus (27.) und Daniel Widl (44.) den Rückstand vom vergangenen Mittwoch egalisiert. Nach dem Seitenwechsel nahm der Schönauer Express dann richtig an Fahrt auf. Lukas Laue (56.) brachte die Hausherren erstmals in die Pole Position, Sebastian Rabenbauer (73.) und Luka Moric (90.+5.) beendeten mit zwei weiteren Treffern alle Hoffnungen der Gäste aus Fürstenfeldbruck.

„Über das Spiel gibt es nicht viel zu sagen, wenn du 0:5 verlierst“, sagte Kiourkas nach Spielende auf Rückfrage von Fussball Vorort. „Wir haben unter diesen Umständen eine riesen Saison gespielt. Uns haben 16 Spieler während des Jahres verlassen. Am Ende hat es nicht gereicht.“ Er blickt bereits voraus auf die kommende Spielzeit und kündigt im nächsten Jahr „eine junge Mannschaft mit Charakter an.

Nach drei Jahren in der Bezirksliga Süd muss sich der SCF mit dem Gedanken Kreisliga anfreunden. Die SG Schönau ist nach dem Heimsieg allerdings noch nicht gerettet. In der nächsten Runde trifft die Meissner-Elf auf den Sieger des Duells zwischen dem ASV Au und dem VfB Eichstätt II. Wer sich in diesen beiden Partien durchsetzt, spielt auch in der kommenden Saison einer der Bezirksligen in Oberbayern.