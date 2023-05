„Alles daransetzen“: SC Fürstenfeldbruck will Abstieg in die Kreisklasse unbedingt verhindern

Der SC Fürstenfeldbruck droht, in die Kreisklasse abzurutschen. © Dieter Metzler

Fürstenfeldbruck droht der Absturz in die Kreisklasse. Am Mittwoch empfängt der SCF den FC Weil und will den ersten Schritt zum Klassenerhalt gehen.

Fürstenfeldbruck – Nach einer verkorksten Saison droht dem Kreisligisten SC Fürstenfeldbruck die nächste Herabstufung. Die einstige Nummer eins des Landkreises steht vor dem Absturz in die Kreisklasse. Im Relegationshinspiel am Mittwochabend, 18.30 Uhr, gegen den FC Weil „wollen wir alles daransetzen, den Abstieg zu vermeiden“, sagt Trainer Victor Medeleanu.

Gute Stimmung beim SC Fürstenfeldbruck vor Relegationsspiel gegen den FC Weil

Der SCF-Coach habe bei aller Enttäuschung über den Saisonverlauf eine gute Stimmung in seinem Team festgestellt. Das Vertrauen in seine Mannschaft ist auf jeden Fall da.

Im wichtigsten Spiel des Jahres muss der rumänische Coach auf Tamas Madar verzichten. Den 44-jährigen Mittelfeldantreiber plagen muskuläre Probleme – ein herber Verlust für das junge Brucker Team. Hinter einem weiteren Stützpfeiler steht noch ein dickes Fragezeichen. Marcel Kemmerer hat sich im letzten Spiel eine Fingerverletzung zugezogen. Kemmerers Einsatz wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. (ds)