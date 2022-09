Keiner zufrieden: Torlose Punkteteilung in Maisach

So richtig zufrieden waren weder Maisachs Trainer Christian Schneider als auch sein Weikertshofener Kollege Robert Böttcher nach dem torlosen Unentschieden.

Maisach – „Fußballerisch war da zu wenig“, ärgerte sich Böttcher. Schneider meinte: „Wir hatten uns mehr ausgerechnet.“

Im Kampf um den dritten Platz verloren sowohl Maisach als auch Oberweikertshofen wichtigen Boden. In einem kampfbetonten Duell spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen ab. In der ausgeglichenen ersten Spielhälfte hatten die Gäste durch Bastian Weikenstorfer die beste Möglichkeit, doch SCM-Tormann Martin Deubzer war konnte den Kopfball an den Pfosten lenken (30.).

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tobias Wilka (Bad Tölz) sahen die 130 Zuschauer weiter ein ausgeglichenes Spiel. „Wir sind nicht zum Abschluss gekommen“, haderte Schneider. In der 70. Minute scheiterte Ludwig Steinhart an der Querlatte. In der Nachspielzeit hätten die Hausherren den Lucky Punch setzen können, doch freistehen vor Weikertshofens Schlussmann Lukas Schneider traf Maisachs Markus Schneider den Ball nicht richtig. (ds)