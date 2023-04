SC Maisach wartet weiter auf ersten Sieg in Meisterrunde

Der SC Maisach (dunkle Trikots) holte nur ein Remis gegen den TSV Peiting. © Peter weber

Auch nach dem zweiten Spiel in der Meisterrunde wartet der SC Maisach weiter auf den ersten Sieg. Die Mannschaft von Trainer Christian Schneider kam gegen den TSV Peiting nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinaus. Dennoch ist Schneider mit dem bisherigen Verlauf zufrieden.

Maisach – In einer kampfbetonten Partie neutralisierten sich Maisach und Peiting. Unter gütiger Mithilfe der Maisacher Hintermannschaft gingen die Gäste in Führung. Eine eher harmlose Freistoßflanke der Peitinger köpfte Josef Hartmann zurück zu Keeper Martin Deubzer, doch das Spielgerät schlug zwischen dem Pfosten und dem verdutzten SC-Schlussmann ein (20.).

In der zweiten Halbzeit war Maisach am Drücker. In der 60. Minute forderten die Hausherren einen Strafstoß, als Louis Stehle von Peitings Tormann Julian Floritz zu Fall gebracht wurde. Doch Schiedsrichter Jan Nagel wähnte Stehle zuvor im Abseits. Bei Robin Eckers trockenem Schuss war Floritz ohne Abwehrchance (76.). In der Schlussphase ging es nochmal hoch her (zwei Zeitstrafen, eine Gelb-Rote Karte für Peitings Nicola Haser), Tore fielen aber keine mehr.