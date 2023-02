SC Malching: Verstärkung für die Defensive – „als robusten und starken Gegenspieler kennengelernt“

Von: Thomas Benedikt

Die Vorfreude ist groß: Malchings Fußball-Abteilungsleiter Johannes Steber (l.) und Trainer Ziyad Hayat (r.) hießen Neuzugang Paul Hartinger willkommen. © SC Malching

Der SC Malching hat seinen Neuzugang Paul Hartinger vorgestellt. Der langjährige Leistungsträger des Lokalrivalen TSV Gernlinden soll den Malchingern helfen, den zweiten Aufstieg in Serie zu schaffen.

Malching – Im Frühjahr spielt der SCM um den Sprung in die Kreisklasse. Trainer Ziyad Hayat ist sehr glücklich über die Verpflichtung und erwartet einen positiven Schub in seiner Mannschaft: „Paul hat bereits sehr viel Erfahrung auf dem Fußballfeld und kann diese beim SC Malching voll ausschöpfen.“ Und auch im Team komme der Neue gut an.

„Einige seiner jetzigen Kameraden haben ihn in der Vergangenheit bereits als sehr robusten und starken Gegner kennengelernt und sind ebenfalls begeistert, dass er uns in der Meisterrunde weiterhelfen wird“, so der SCM-Trainer. „Ich freue mich schon auf die ersten Vorbereitungsspiele.“ ben