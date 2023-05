Kein Sieger im Spitzenspiel um Meistertitel - Torspektakel beim SC Malching

Teilen

Die Kicker vom FC Scheuring in den dunklen Trikots ließen sich nicht vom FC Landsberied stoppen. Foto: peter weber © peter weber

Landkreis – Das Topspiel der Meisterrunde A zwischen Adelshofen und Wildenroth endete mit einem gerechten Remis. Germering holt sich einen wichtigen Sieg und wartet nun auf den nächsten Gegner Emmering.

Meisterrunde A

FC Landsberied - FC Scheuring 0:3 (0:3) – Gegen den Tabellenführer hätten drei Punkte schon gut getan, doch am Ende waren die Gäste an diesem Spieltag doch eine Nummer zu groß für die Landsberieder. Das Team von Coach Wolfgang Reinhardt kam mit 0:3 unter die Räder. Und alle drei Gegentreffer kassierte man bereits in der ersten Hälfte. Scheurings Manuel Bechmann zauberte einen lupenreinen Hattrick aus dem Hut. Da konnten die Hausherren nach dem Seitenwechsel beruhigt einen Gang runter schalten und die Partie entspannt nach Hause schaukeln. „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag“, so FCL-Boss Michael Bals. Das erste Gegentor fiel schnell und auch der zweite Treffer der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. „Es gab zwar immer mal wieder ein Aufbäumen von unserer Mannschaft, aber vorne ist diesmal einfach nix gegangen“, so Bals.

DJK Schwabhausen - TSV Geltendorf 1:1 (0:0) – Im Kellerduell trennen sich beide Teams mit einem Remis. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sollte es auch die Hälfte zwei etwas dauern, bis es endlich schepperte im Kasten. Sebastian Grätz hatte für die Gäste eingenetzt (59.). Lange sollte diese Führung allerdings nicht Bestand haben, denn die Hausherren egalisierten keine zehn Minuten später zum 1:1-Endstand.

SV Adelshofen - SpVgg Wildenroth 1:1 (1:1) – Im Topspiel der Meisterrunde A gab es am Ende das fast schon zu erwartendende Remis. „Es war ein sehr gutes Spiel, wie immer gegen Adelshofen und mit einem gerechten Ergebnis“, so Wildenroths Teamsprecher Jürgen Throm. Marco Klaß hatte Adelshofen nach vorne gebracht (12.), doch für Wildenroth konnte Szymon Potkar egalisieren (20.). Eine Viertelstunde vor Spielende kam es dann zu einer etwas strittigen Szene, die mit einer Roten Karte für Adelshofens Keeper enden sollte. Wildenroths Maxi Scheidl brachte den Ball auf das SVA-Tor, ein Gegenspieler dicht an ihm dran, Keeper Thomas Rothenfußer kam aus seinem Kasten, versuchte den Ballführer zu stoppen. Scheidl kam zu Fall, sprang aber schnell wieder auf die Beine, doch der Referee hatte schon die Rote Karte gezückt. „Er hat leider den Vorteil nicht abgewartet“, so Jürgen Throm, der Constantin Tabler ansonsten eine fabelhaft gepfiffene Partie bescheinigte. So blieb es beim Remis.

Meisterrunde B

RW Überacker - SC Wörthsee 3:1 (1:1) – Nur am Anfang konnten die Gäste dominieren. Denn das erste Tor ging auf das Konto der Mannschaft vom Wörthsee (17.). Danach waren die Hausherren am Drücker. Für die Rot-Weißen traf Lucas Eberl zum 1:,0 (43.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabine. Nach der Pause stellte Rico Lampl für Überacker die Führung her (65.). Per Elfmeter (90.) sicherte Maximilian Libal seiner Mannschaft schließlich den 3:1-Sieg.

SC Malching - SV Puchheim 4:3 (1:1) – Das war mal wieder ein Fußball-Schmankerl vom Feinsten mit vielen Toren und Spannung bis zum Schlusspfiff. Es ging von Anfang an hin und her, die Führung wechselte ständig. Florian Lang hatte für die Hausherren eingeschoben (19.) Kurz darauf hatte Jakub Dobranowski für Puchheim den Ausgleich erzielt (30). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause. Den besseren Start nach dem Wiederanpfiff erwischten diesmal die Gäste vom SVP. Wieder war es Dobranowski, der das 2:1 erzielte (47.). Fünf Minuten später ging es für Malching an den Strafstoß-Punkt. Lang verwandelte souverän zum 2.2 (52.). Doch die Puchheimer gaben nicht auf, im Gegenteil. Kamil Temporale markierte das 3:2 (56.) für den SVP. Dann drückten wieder die Malchinger mächtig aufs Tempo und Jonathan Reidel netzte zum 3:3 ein (63.). Die Schlussphase gehörte wieder Malching. Die Hausherren feierten nach dem Treffer von Christoph Hammerl zum 4:3 (90.) den Sieg und haben damit die Tabellenführung gefestigt.

FC Weil - SC Schöngeising 2:1 (1:1) – Der Start war für die Gäste rundum gelungen in diese Partie. Kilian Probst hatte für den SCS schon nach zehn Minuten eingenetzt. Doch kurz vor der Pause gelang den Hausherren der Ausgleich (32.). Nach der Pause verlief die Partie über weite Strecken ausgeglichen, doch kurz vor Schluss schafften die Gastgeber noch das 2:1. Schöngeising konnte die Partie nicht mehr drehen und musste das Spiel verloren geben.

Abstiegsrunde H

ASV Biburg - BVTA Fürstenfeldbruck 1:0 (1:0) – Den Hausherren ist wieder ein Sieg geglückt. Gegen den BVTA setzte sich die Spielgemeinschaft aus Emmering und Biburg mit 1:0 durch. „Es war ein echter Kampfsieg“, so Coach Christian Norpalik hinterher. Steffen Schlosser hatte kurz vor der Halbzeit-Pause das 1:0 erzielt (39.). Die Hausherren konnten die Partie auch bis zum Schlusspfiff dominieren und holten sich verdient den Sieg. Am Ende wurde es noch mal spannend, als der BVTA einen Strafstoß bekam, doch Keeper Anton Stölb parierte grandios und so gingen die Hausherren als verdienter Sieger vom Platz.

Abstiegsrunde L

TSV Gernlinden - FC Aich II 1:1 (1:1) – Mit einem Remis trennten sich Gernlinden und Aichs Reserve. Für die Hausherren hatte Benjamin Sadikaj früh eingenetzt (4.). Doch die Gäste waren auf Zack und Quirin Bader glich aus (17.). Doch danach war die Luft raus, zumindest was die Torbilanz betrifft. Nach dem Seitenwechsel gab es zwar keine Treffer mehr zu bejubeln. Doch als Gernlindens Luca Meier mit Rot vom Platz musste (70.), keimte bei Aich wieder etwas Hoffnung auf - vergebens.

SV Germering - TSV Hechendorf 4:3 (2:1) – Das Projekt Wiederaufbau nach dem Abstieg trägt Früchte. „Die jungen Wilden machen ihre Sache gut“, sagt Trainer Christian Patsch. Vor allem fußballerisch ist man auf einem guten Weg. Das hat jetzt auch die Partie zuhause gegen Hechendorf gezeigt. Nach einem schnellen Doppelpack von Markus Schönbauer (3./16.) konnten die Gäste erst kurz vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen. Doch nach dem Wiederanpfiff legte Germering noch eine Schippe drauf: David Hohlweg erhöhte auf 3:1 (53.). Per Elfmeter erhöhte dann Schönbauer noch auf 4:1 (73.), doch dann drohte die Partie fast noch zu kippen. Hechendorf kam noch einmal gefährlich nahe heran und Coach Patsch erinnerte sich ungern an das Hinspiel gegen Hechendorf, das man fast in letzter Minute noch aus der Hand gegeben hatte und das damals 4:4 endete. Hechendorf kam diesmal auf 2:4 heran (77.) und dann in der Schlussphase noch einmal auf 3:4 (91.), aber mehr war diesmal nicht drin. „Der Sieg ging verdient an uns, wir hatten wesentlich mehr Spielanteile“, so der SVG-Trainer.