SC Oberweikertshofen: Unterhachings Präsident könnte das unbedeutende Match veredeln

Kommt er nach Oberweikertshofen? Eine Einladung hat Manni Schwabl jedenfalls erhalten. © Archiv

Eigentlich geht es bei der Begegnung gegen die SpVgg Unterhaching II am Samstag, 16 Uhr, im Weikertshofener Waldstadion eigentlich nur ums Prestige.

Oberweikertshofen – Da die Nachwuchstalente des Regionalligisten außer Konkurrenz in der Landesliga mitspielen, so haben doch fünf Akteure der Weikertshofener ganz besondere Erinnerungen an den einstigen Bundesligisten.

Fabian Friedl, Elias Eck, Valentin Hüber, Dominik Widemann und Felix Hallmaier, alle erhielten bei der Talentschmiede in Unterhaching ihre höheren Weihen des Fußballspielens. Sie kickten in den Jugendbundesliga-Teams der SpVgg und freuen sich jetzt auf das Aufeinandertreffen mit dem Nachwuchs aus Unterhaching.

„Ob zum heutigen Spiel auch Manni Schwabl bei uns auftaucht, bleibt abzuwarten“, hofft Weikertshofens Sportlicher Leiter Uli Bergmann auf einen Besuch des SpVgg-Präsidenten im Waldstadion. „Eine Einladung ist jedenfalls an ihn ergangen.“ Nachdem die erste Mannschaft der Hachinger bereits am Freitagabend die SpVgg Ansbach empfängt, stehen die Chancen nicht schlecht, glaubt Bergmann.

Wären die Spiele der Hachinger in der Wertung, würde die Mannschaft mit 22 Punkten einen Punkt vor Weikertshofen auf Rang vier stehen. „Es ist also ein Spiel auf Augenhöhe“, so Bergmann. „Wir wollen im Rhythmus bleiben“, versprach auch Oberweikertshofens Trainer Dominik Sammer, seine komplette erste Garde aufs Feld zu schicken. (dm)