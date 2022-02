SC Oberweikertshofen II: Mannschaft soll ruhiger werden - Coach Sammer strebt Fußballlehrerlizenz an

Teilen

SCO-Trainer Dominik Sammer will seine Mannschaft weiter nach oben bringen. © Privat

Die Reserve des SC Oberweikertshofen spielt eine überzeugende Kreisliga-Saison. Trainer Dominik Sammer strebt auch persönlich höhere Ziele an.

Oberweikertshofen – Jenseits von Gut und Böse steht der SC Oberweikertshofen II zur Saisonhalbzeit in der Fußball-Kreisliga da. Die Mannschaft von Trainer Dominik Sammer rangiert mit 23 Punkten auf dem sechsten Platz. Der Rückstand zum Aufstiegsrelegationsplatz beträgt neun, der Vorsprung zum Abstiegsrelegationsplatz sechs Zähler. Zudem hat der SCO noch das Nachholspiel gegen Schlusslicht TSV Moorenweis in der Hinterhand. Mit einem Sieg könnte der SCO also noch bis auf Platz vier vorrücken.

„Es macht einfach Spaß. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Sammer über den Verlauf der Hinrunde. Das vor der Saison ausgerufene Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu wollen, sollte die mit Abstand jüngste Mannschaft der Kreisliga locker erreichen.

SC Oberweikerthofen II: Junge Spieler werden an Herrenbereich herangeführt

Seit dem Aufstieg in die Kreisliga 2015 hat sich der Stellenwert der Reservemannschaft innerhalb des Vereins deutlich verändert – und zwar zum Besseren. Setzte sich der Kader in den vergangenen Jahren zumeist aus vielen Hinterbänklern der Ersten und einigen Spielern der Zweiten, aufgefüllt mit Akteuren der dritten Mannschaft zusammen, haben mittlerweile alle drei Teams einen eigenen Kader. Sammer: „Reservisten aus dem Bezirksliga-Team spielen nur bei uns, wenn es Sinn macht.“ In der Vergangenheit spielten die Bezirksliga-Akteure meist einen lustlosen Stiefel und nahmen den jungen Spielern den Kaderplatz weg. Das ist Geschichte.

Ein gutes Dutzend talentierter Spieler ist im vergangenen Sommer aus der U19 in den Herrenbereich gewechselt. „Das ist schon noch mal eine andere Körperlichkeit“, hat Sammer festgestellt. Aber die meisten Youngster haben die neue Spielstärke angenommen. „Ich denke, wir haben uns bei den gegnerischen Teams Respekt verschafft. Wir wollen das Spiel aktiv gestalten“, sagt Sammer.

SC Oberweikerthofen: Dominik Sammer bewirbt sich für Fußballlehrer-Lizenz

In der vor einigen Tagen gestarteten Vorbereitung wolle man den nächsten Schritt gehen. Zum einen soll der Fitness-Level erhöht werden. Aber auch etwas mehr Ruhe soll ins eigene Spiel kommen. „Teilweise waren wir doch etwas zu naiv.“ In der Rückrunde wolle man weiter den berauschenden Fußball der Hinrunde spielen. Großartig herausheben aus seiner Mannschaft will Sammer keinen Spieler. „Das Team hat mich überzeugt. Alle sind erfolgshungrig.“ Abgänge haben die Weikertshofener nicht zu verzeichnen, dafür einen Zugang. Vom Kreisklassisten TSV Alling kommt Kevin Bürsch (19). Das Team bleibt ansonsten wie es ist für die Rückrunde.

Sammer selbst hatte sich in der Winterpause kaum Ruhe gegönnt. Zwar hat er auch Anfang des Jahres in der Türkei Urlaub gemacht. Allerdings hat der – im positiven Sinne – fußballverrückte Übungsleiter dort bei höherklassigen Teams (1. FC Magdeburg, Waldhof Mannheim) bei deren Trainingslagern hospitiert und viele neue Eindrücke sammeln können.

Auch an seinem eigenen Werdegang bastelt Sammer fleißig weiter. Kürzlich hat der 24-Jährige, der aktuell im Besitz der A-Lizenz und der Elite-Jugend-Lizenz ist, die Bewerbungsunterlagen für die Fußballlehrerlizenz, den höchsten Trainerschein, eingereicht. Die Chance dafür schätzt Sammer zwar als gering ein, da dies zumeist Trainern von Profivereinen vorbehalten ist. Bei einer Absage würde er aber zumindest die Möglichkeit zur neuen A+-Lizenz bekommen. Für Sammer jedenfalls ist „eine große Ehre, mich mit 24 Jahren für den Fußballlehrer bewerben zu können.“ (Dirk Schiffner)