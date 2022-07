SC Oberweikertshofen: Freudensprung zum Saisonauftakt

Wo isser denn? Der Torschütze des Siegtreffers, Ali Greif, wurde euphorisch von seinen Mitspielern geherzt – und ist in der Spielertraube nicht zu erkennen. Foto: Metzler © Metzler

Nachdem Aufstieg in die Landesliga konnte der SC Oberweikertshofen am ersten Spieltag in einem umkämpften Spiel gegen den FV Illertissen II gewinnen.

Oberweikertshofen – Ausgerechnet Oberweikertshofens Spielführer Alexander „Ali“ Greif erzielte den 1:0-Siegtreffer zum Saisonauftakt am Samstagnachmittag gegen den FV Illertissen II. Und keinem gönnte die Mannschaft so sehr diesen Treffer wie Greif, der einen Tag zuvor seinen Papa zu Grabe getragen hatte. „Wir haben alle für ihn gespielt“, sagte auch sein Mitspieler Maximilian Schuch.

Die 150 Zuschauer, die sich bei hochsommerlichen Temperaturen im Waldstadion eingefunden hatten, erlebten eine kampfbetonte, aber faire Partie mit dem glücklicheren Ende für die Gastgeber. Trotz der Hitze gingen beide Mannschaften anfangs ein hohes Tempo.

SC Oberweikertshofen: SCO-Führung stellt Spiel auf den Kopf

In den ersten 45 Minuten hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel. „Wir kommen noch nicht so ganz rein ins Spiel“, musste SCO-Trainer Dominik Sammer bei seinem Landesliga-Debüt bekennen. Zweimal bewahrte in den ersten 45 Minuten das Aluminium des Weikertshofener Tores den Landesliga-Rückkehrer vor einem Rückstand. „Wenn wir da mit 0:2 in Rückstand geraten wären, hätten wir das Spiel verloren“, meinte der Sportliche Leiter Uli Bergmann. Doch wie aus dem Nichts erzielte Kapitän Greif mit dem Pausenpfiff das 1:0 und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf. Mit der glücklichen Führung ging es in die Pause.

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten erlebte die Sammer-Elf eine Schrecksekunde, als Illertissen der Ausgleich gelang. Doch der Assistent von Schiedsrichter Felix Otter (Reichertsheim) hatte die Fahne oben und auf Abseits entschieden, was auch deutlich zu sehen war. Danach war die SCO-Elf aber im Spiel drin. Gleich im Gegenzug hätte Maxi Schuch für eine Vorentscheidung sorgen können, als ihm Neuzugang Dominik Widemann das Leder zuspielte, Schuch der Ball aber auf dem knüppelharten Untergrund versprang.

SC Oberweikertshofen-Trainer Sammer: „Habe ein starkes Spiel von beiden gesehen“

Die Reserve des Regionalligisten versuchte stets, durch die Mitte zum Torerfolg zu kommen, vernachlässigte ihr Flügelspiel. So hatte die gut stehende und sattelfeste Abwehr des SCO keine allzu großen Probleme, die Gäste aus der Gefahrenzone fernzuhalten. Und nicht zuletzt war SCO-Keeper Adrian Wolf ein sicherer Rückhalt.

„Man braucht auch ein bisschen Spielglück, um so ein enges Spiel zu gewinnen“, meinte Chefcoach Sammer nach dem Spiel. Er habe mit der Robustheit des Gegners nicht gerechnet, aber seine Spieler haben vor allem in der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten. „Ich habe ein starkes Spiel von beiden Mannschaften gesehen“, resümierte Bergmann. „In der zweiten Halbzeit ist Illertissen nicht mehr viel eingefallen. Deshalb geht der Sieg für uns in Ordnung.“ DIETER METZLER

SC Oberweikertshofen: Nächster Gegner mit Niederlage im ersten Spiel

Schon am Dienstagabend müssen die Weikertshofener erneut ran. Beim 35 Kilometer entfernten Aufsteiger TSV Jetzendorf wartet auf die Sammer-Elf bereits ein leicht angeknockter Gegner, der sein Auftaktspiel beim SC Olching mit 0:3-Toren verlor. Das Spiel in Jetzendorf wird um 19 Uhr angepfiffen. (Dieter Metzler)