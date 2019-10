Günter Bayer sitzt nach Operation wieder auf der Bank

Gute Nachrichten für Oberweikertshofen

von Andreas Daschner schließen

Der Cheftrainer des SC Oberweikertshofen ist wieder an Bord.

Nach seiner überstandenen Operation samt Reha sitzt Günter Bayer am Samstag, 14.30 Uhr, bei der Partie im Münchner Stadion am Surheimer Weg gegen den FC Hertha wieder auf der Bank und wird sich das Coaching mit seinem bisherigen Vertreter Dominik Sammer teilen. Das Hinspiel haben beide noch in schlechter Erinnerung. Zum Saisonauftakt setzte es damals eine 0:2-Niederlage. Doch die Vorzeichen haben sich seitdem stark verändert. Während Hertha lediglich auf Rang elf steht, hat der Sportclub mit der jüngsten Serie von sieben Siegen zum Angriff auf das Spitzenduo Brunnthal und Penzberg geblasen. Vom Hinspiel will Sammer aber gar nicht so viel hören. „Ich bin kein Fan von irgendwelchen Rachespielen.“ Und außerdem rollt die Grippewelle an. Weshalb die Einsätze von Fabian Friedl, Mehmet Ayvaz, Alexander Greif und Marco Schnellinger unklar sind.