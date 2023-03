Paukenschlag beim SC Oberweikertshofen II: Trainer Christian Feicht ist schon im Sommer wieder weg

Von: Dieter Metzler

Obwohl er noch kein Pflichtspiel für den SC Oberweikertshofen II an der Seitenlinie verbracht hat, steht der Abgang von Trainer Christian Feicht fest.

Oberweikertshofen – „Vor Überraschungen ist mal halt in diesem Geschäft nie gefeit“, meinte Weikertshofens Sportlicher Leiter Uli Bergmann, als ihn die Nachricht ereilte, dass Kreisliga-Trainer Christian Feicht zum Saisonende bereits wieder weg ist. Erst Anfang Januar hatte Bergmann den 58-jährigen Trainer samt 31-jährigem Sohn Patrick und Marius Sturm vom SC Weßling geholt, um die Kreisliga-Elf vor dem Abstieg in die Kreisklasse zu retten. Am Montagabend gab nun Kauferings Sportchef Uli Stenglmair die Verpflichtung von Christian Feicht zum Sommer als neuen Cheftrainer der Landesliga-Elf bekannt.

Feicht wird auch hier seinen Sohn Patrick als Spieler mitbringen. Zudem soll der 31-Jährige auch im Trainerstab mitarbeiten. „Wir wollen mit den beiden Feichts die Klasse erhalten. Dafür haben wir sie geholt“, betont Bergmann. Er geht davon aus, dass die beiden Feichts ihre Arbeit bis zum Saisonende professionell erledigen werden. Marius Sturm ist bereits wieder nach Weßling zurückgekehrt. „Natürlich hätten wir mit Christian und Patrick lieber die anderthalb Jahre zusammengearbeitet“, meint Bergmann. Doch auf die mündliche Vereinbarung, die man Anfang Januar geschlossen habe, zu pochen, das bringe nichts und sei auch nicht seine Art, so Bergmann. Er muss sich jetzt wieder auf die Suche nach einem neuen Trainer für die zweite Mannschaft begeben.

Christian Feicht: „Die Chemie hat auf Anhieb gepasst“

Natürlich freue er sich riesig auf den Trainerjob in Kaufering, sagte Christian Feicht zu seiner Verpflichtung. „Das ist für mich eine große Herausforderung und ein besonderer Anreiz, eine Landesliga-Elf zu trainieren.“ Als er seinerzeit vom Sportlichen Leiter Uli Stenglmair zunächst angeschrieben wurde und als man sich dann getroffen habe, war man sich gleich sympathisch, berichtet Feicht. „Die Chemie hat auf Anhieb gepasst“, sagt der selbstständige Versicherungsmakler aus Wörthsee.

Trotz der Freude über den neuen Job werde er aber seine Aufgaben in Oberweikertshofen nicht vernachlässigen, versichert Feicht. Er will sich nun voll auf das Ziel, Klassenerhalt in der Kreisliga konzentrieren. Den ersten Schritt dorthin kann er mit seiner Mannschaft schon am kommenden Sonntag machen. Dann startet der SC Oberweikertshofen II mit dem Auswärtsspiel beim FC Penzing (Anstoß 15 Uhr) in die Abstiegsrunde. (Dieter Metzler)