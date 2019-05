Oberweikertshofen II kassiert Pleite nach fahrlässiger Chancenverwertung

Interimstrainer Scheb: „Wir waren die bessere Mannschaft“

Der SC Oberweikertshofen II hat es verpasst, einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen den Abstieg zu tun. Bei Jahn Landsberg verlor das Team von Johannes Scheb mit 1:2 (1:1).

Oberweikertshofen – „Wir waren die bessere Mannschaft“, ärgerte sich der Interimstrainer. Aber wie zuletzt präsentierte sich der SCO in der Chancenverwertung nur unzureichend.

„Nach zehn Minuten müssen wir 2:0 führen“, trauerte Scheb den beiden Einschussmöglichkeiten von Jonathan Reidel und Diar Izadin nach. Nach einem Freistoß von Peter Herger bugsierte Landsbergs Tobias Lichtenstern den Ball über die eigene Torlinie (29.). Doch praktisch im Gegenzug gelang den Landsbergern der Ausgleich.

In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. „Zumeist fehlte der letzte Pass. Auch waren wir nicht zielstrebig genug“, so Scheb. Nach 80 Minuten holte Landsbergs Schlussmann den frei vor ihm auftauchenden Christoph Hainzinger an der Strafraumgrenze von den Beinen. „Eine klare Rote Karte“, ereiferte sich Scheb. Referee Lorenz Hailer beließ es jedoch bei einer Gelben Karte. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff besorgte Jahn-Torjäger Marco Haag den Weikertshofener K.O.