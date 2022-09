SC Oberweikertshofen: Weite Anreise zum Tabellenführer - „Es ist auch in Sonthofen was für uns drin“

Sie wollen wieder jubeln: die Spieler des SC Oberweikertshofen. © PETER Weber

Der SC Oberweikertshofen wünscht sich den ersten Auswärtssieg der Landesliga-Saison gegen den etwa 150 Kilometer entfernten FC Sonthofen.

Oberweikertshofen – Wenn man beim Tabellenführer antritt, dann ist der von Haus aus Favorit. So gesehen, kann die Elf von Oberweikertshofens Trainer Dominik Sammer am Samstag, 14.30 Uhr, beim FC Sonthofen eigentlich völlig unbeschwert antreten. Die Gastgeber, die in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrelegation zur Bayernliga gescheitert sind, haben diese Enttäuschung längst weggesteckt und stehen wieder ganz oben in der Landesliga-Tabelle um einen erneuten Anlauf zur Bayernliga zu nehmen.

Doch auch die Elf von Sonthofens Trainer Benjamin Müller ist verwundbar, wie das Spiel der Allgäuer vor einer Woche in Olching zeigte, als das Team von Olchings Trainer Martin Buch bis zur 65. Minute 1:0 führte. Allerdings reichte die Kraft nicht ganz, um Sonthofen in die Knie zu zwingen. Am Ende nahm der Gast alle drei Punkte aus Olching mit.

„Wenn wir die starke Leistung des Spiels gegen Gilching bestätigten können, dann ist auch in Sonthofen etwas für uns drin“, meint der Sportliche Leiter des SCO, Uli Bergmann. Der Meinung ist auch Cheftrainer Dominik Sammer, der sich endlich den ersten Auswärtssieg wünscht. „Wäre doch geil, wenn uns der ausgerechnet beim Tabellenführer gelingen würde.“

Dagegen spricht allerdings Sonthofens starke Abwehr, die in elf Spielen erst sieben Gegentore zugelassen hat, davon nur zwei auf eigenem Platz. Personell kann Weikertshofen jedenfalls aus dem Vollen schöpfen. Bergmann spricht gar von einem „Überangebot“ an Spielern. Sammer hat die Qual der Wahl. Auch Abwehrchef Fabian Friedl hat nach seiner schweren Schulterverletzung, die er im Derby gegen Olching erlitt, wieder das Training aufgenommen.

Die Fahrt zum FC Sonthofen ist mit 150 Kilometer Entfernung die weiteste Strecke, die die Oberweikertshofener in der Landesliga zurücklegen müssen. Die Mannschaft fährt wieder mit einem Bus, der auch Platz für mitreisende Anhänger anbietet. Abfahrt ist um 11 Uhr am Sportheim in Oberweikertshofen. Eine Zusteigemöglichkeit besteht um 11.20 Uhr in Grafrath. (Dieter Metzler)