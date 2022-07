SC Oberweikertshofen: Herzschlagfinale endet mit dem Aufstieg

Teilen

Ein erleichterter Teammanager Uli Bergmann applaudierte dem frisch gebackenen Meister-Team nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale gegen Denklingen. © Dieter metzler

Das dramatische Saisonfinale steckt Oberweikertshofens Manager Uli Bergmann noch heute in den Knochen.

Oberweikertshofen – „Da war ich wirklich hochnervös“, erinnert er sich an den letzten Spieltag zurück, als der VfL Denklingen den SCO zum Schicksalsspiel herausforderte. „Für uns war alles drin, die Meisterschaft, der Relegationsplatz oder auch die goldene Ananas.“

Nun, der SCO hat‘s gepackt und seinem nach drei Jahren scheidenden Trainer Günter Bayer mit der Rückkehr in die Landesliga einen glorreichen Abschied beschert. „Im Prinzip hat man uns schon in der wegen Corona letztlich langen Saison 2019/21 um die Chance gebracht, aufzusteigen“, erzählt Bergmann. Damals waren die Weikertshofener Dritter und hatten noch gute Chancen auf den zweiten Platz. „Doch dann kam der Abbruch und die Quotientenregelung und vorbei war’s“, sagt Bergmann.

SC Oberweikerthofen: Entscheidung am letzten Spieltag

In der zurückliegenden Bezirksliga-Saison durchlebte die Bayer-Elf ein Wechselbad der Gefühle. Schon der 3:2-Auftaktsieg auf Kunstrasen in Haidhausen kam glücklich zustande. Hinter der Ansetzung auf dem ungewohnten Geläuf vermutet der SCO-Manager ein gewisses Kalkül. „Viele Vereine, vornehmlich die Münchner Vorort-Vereine, haben geglaubt, wenn sie ihr Spiel gegen uns auf Kunstrasen verlegen, haben sie Vorteile. Zum Glück aber war das nicht der Fall“, sagt Bergmann. Doch nach dem erfolgreichen Auftakt folgte eine unerklärliche 0:7-Pleite auf eigenem Platz gegen den SV Aubing. Bemerkenswert: Die Weikertshofener haben alle drei Saison-Niederlagen daheim kassiert.

Zur Winterpause lag der SCO fünf Punkte hinter Tabellenführer Denklingen. „Unser Ziel war es nun, den zweiten Platz anzuvisieren, um die Relegation nicht aus den Augen zu verlieren“, so Bergmann. Doch Denklingen bekam wohl Angst vor der eigenen Courage, sodass am Ende drei Mannschaften um die Meisterschaft und damit den direkten Aufstiegsplatz kämpften und um Platz zwei, der die Chance zum Aufstieg über die Relegation eröffnete. Der Ausgang ist bekannt. Oberweikertshofen besiegte den direkten Mitkonkurrenten aus Denklingen mit 4:2, wodurch der VfL auf Platz drei abrutschte und letztlich leer ausging. Der Tabellenzweite Haidhausen versagte in der Relegation.

SC Oberweikertshofen: Bayer-Nachfolge wird intern geregelt

Die Voraussetzungen für den Aufstieg schafften die Weikertshofener auch mit ihrer Kaderplanung. Der SCO verstärkte sich in der Winterpause mit Mehmet Ayvaz, den Bergmann von Anadolu München zurückholte, nachdem zuvor Star-Transfer Mayande Sall zu Türkspor Augsburg in die Bayernliga gewechselt war. Zudem kam Dominik Danowski vom TSV Königsbrunn. Bereits zum Saisonbeginn hatte sich der SCO mit Christian Mühlberger, Lukas Kopyciok, Marwane Gobitaka und Valentin Hüber verstärkt.

Auch sonst legte der Verein frühzeitig und in Ruhe die Grundsteine für die Zukunft. Die Frage, wer Bayers Cheftrainerstuhl nach dessen Abgang erhält, wurde vereinsintern gelöst. Die Führungsetage entschied sich für den erst 25-jährigen Dominik Sammer, der im Besitz der Trainer-A-Lizenz und der Jugend-Elite-Lizenz ist. Zuvor betreute er die U19 und U21 des Dorfvereins.

Landesliga Südwest: Erster Absteiger steht schon fest

Auch sonst gehen die Planungen für die kommende Saison voran. Neben dem 20-jährigen Adnan Muminovic vom Landesliga-Absteiger Comos Aystetten und dem 26-jährigen Marcel Berger vom SV Sulzemoos ist den Weikertshofenern ein echtes Transfer-Meisterstück geglückt: Der 25-jährige Ex-Profi Dominik Widemann wird für den SCO auf Torejagd gehen. Mit weiteren Spielern laufen noch Verhandlungen.

Er sei stolz, so Bergmann, wieder zurück in der Landesliga zu sein. „Ich will keinen Tabellenplatz angeben, aber ich wünsche mir möglichst viele Siege, sodass wir am Ende nicht der zweite Absteiger sind.“ Ein Absteiger steht nämlich bereits schon fest, obwohl die Saison noch nicht begonnen hat: der SC Ichenhausen, letztjähriger Tabellenfünfter, hat seine Mannschaft zurückgezogen. Geplant ist, dafür mit der SpVgg Unterhaching II eine Mannschaft außer Konkurrenz mitspielen zu lassen.