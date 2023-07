SC Oberweikertshofen: Missglückte Generalprobe – Widemann angeschlagen

Von: Dieter Metzler

Teilen

Auch das letzte Testspiel vor der am kommenden Samstag beginnenden Landesliga-Saison hat der SC Oberweikertshofen verloren.

Oberweikertshofen – Vom Liga-Kollegen der Südostgruppe TuS Holzkirchen kehrte die Elf von Trainer Pablo Pigl am Sonntagabend mit einer 1:2-Niederlage nach Weikertshofen zurück. Die Niederlage war umso bitterer, da der Treffer zum 1:2 in der Schlussminute fiel.

Zuvor hatte Fabio Meikis zweimal Pech mit einem Lattentreffer. In einer durchwachsenen ersten Halbzeit gingen die Gastgeber kurz vor der Pause durch Christopher Schröter in Führung. Fabio Gonschior konnte aber noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen. „Mal dominierte Holzkirchen zehn Minuten lang, dann waren wir wieder überlegen“, so SCO-Abteilungsleiter Uli Bergmann. „Das wechselte ständig.“

Bei den Oberweikertshofenern machte sich das Fehlen von Dominik Widemann in der Offensive bemerkbar, der wegen eines geschwollenen Knöchels pausierte. Aber auch in der Abwehr machte Bergmann nach wie vor noch einige Baustellen aus. Hier fehlte verletzungsbedingt mit Fabian Friedl ein wichtiger Akteur. (dm)