Der nächste Schritt aus der Abstiegszone: Oberweikertshofen II schlägt Penzing

Im Luftduell: Der SC Oberweikertshofen II setzt sich gegen den FC Penzberg durch. © Anton Fasching

Das torreichste Spiel des Tages lieferten sich der SC Oberweikertshofen II und der FC Penzing. Nach kurzweiligen 90 Minuten siegte die Zweitvertretung des Landesligisten mit 4:2 (1:0).

Oberweikertshofen – SCO-Trainer Christian Feicht stufte den Sieg als „verdient“ ein. Allerdings erlebte der scheidende Übungsleiter ein wahres Auf und Ab der Gefühle.

Nach den beiden sehenswerten Treffern von Christian Mühlberger (Freistoß ins Kreuzeck, 23.) und Leonardo di Pasquale (trockener Knaller unter die Latte, 52.) schien der vierte Sieg in Folge in trockenen Tüchern. Penzing konnte jedoch per Doppelschlag durch Nicolas Dietmaier und Timo Schanderl (63./68.) ausgleichen. Beim Ausgleichstreffer machte SCO-Keeper Alessio di Pasquale nicht die glücklichste Figur.

Doch Oberweikertshofen drehte das Spiel wieder. Per Elfer schoss Constantin von Borries den SCO wieder in Führung (81.). Zuvor hatte der etwas ungestüm aus seinem Kasten herauseilende Penzinger Schlussmann Philipp Haag Weikertshofens Jakob Kuhbandner zu Fall gebracht. Mit einer schönen Einzelleistung markierte Simon Hofer fünf Minuten vor dem Ende das 4:2. (ds)