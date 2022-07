Elias Eck verlässt Pullach für Oberweikertshofen - „Hat vor allem persönliche Gründe“

Von: Henrik Ahrend

Teilen

Elias Eck (20) wechselt vom Bayernliga-Absteiger SV Pullach zum SC Oberweikertshofen. © SCO , Mailin Garbas

In der vergangenen Saison stieg Elias Eck mit dem SV Pullach aus der Bayernliga ab. Nun schließt er sich dem Landesliga-Aufsteiger Oberweikertshofen an.

Oberweikertshofen - Für den SC Oberweikertshofen dürfte es ein richtiger Transfer-Coup gewesen sein. Der 20-Jährige Elias Eck wechselt vom Bayernliga-Absteiger SV Pullach nach Oberweikertshofen. Der gelernte Verteidiger bringt eine Saison voller Erfahrung und über 30 Einsätze in der Bayernliga mit. Der ehemalige Jugendspieler der SpVgg Unterhaching glänzt außerdem durch seine Variabilität. Er ist sowohl in der Verteidigung, als auch im Mittelfeld einsetzbar.

SC Oberweikertshofen Neuzugang Elias Eck : „Wechsel hat vor allem persönliche Gründe“

Der 20-Jährige wechselt zum Landesliga-Aufsteiger Oberweikertshofen. Nach den ersten beiden Spielen ist er mit seinem neuen Verein sogar ungeschlagen. „Der Wechsel hat vor allem persönliche Gründe“, erklärt Eck. Hinzu käme der geringere zeitliche Aufwand, den man für die gleiche Liga betreiben müsse, ergänzt der Neuzugang des SCO. Als das Angebot von Oberweikertshofen kam musste er also nicht lange überlegen: „Die Anfahrt sind nur zehn Minuten anstatt der 50 Minuten nach Pullach“, nennt Eck als Grund für seinen Wechsel.

Ein ausschlaggebender Punkt sei auch der Wegfall seiner Fahrgemeinschaft gewesen: „Die beiden Jungs, mit denen ich immer zusammen gefahren bin, sind gewechselt und damit hätte ich viermal die Woche alleine fahren müssen. Der zeitliche und finanzielle Aufwand wäre während dem Studium nicht möglich gewesen“, erläutert der Ex-Pullacher.

SC Oberweikertshofen Neuzugang Elias Eck: „So viel Erfolg wie möglich“

Der Neuzugang hat natürlich auch Ziele mit seinem neuen Verein: „Ich möchte mit der Mannschaft so viel Erfolg wie möglich haben“, gibt sich der 20-Jährige zuversichtlich. Eck ergänzt außerdem: „Der Erfolg ist auch wichtig für die Mannschaft, vor allem für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft“. Der SCO kann sich also auf einen jungen ambitionierten Spieler freuen.

Nach vielen Verletzungen in der Jugend bei Unterhaching konnte der heute 20-Jährige Fuß im Herrenfußball fassen. Für ihn als Spieler sei es daher auch extrem wichtig, dass er verletzungsfrei bleibe und sich weiterentwickeln könne, beschrieb er seine persönlichen Ziele. Eck bringt Bayernliga-Erfahrung mit: „Ich möchte natürlich auch den anderen jungen Spielern helfen und das Wissen weitergeben, das ich letzte Saison in der Bayernliga gelernt habe“, zeigt er sich hilfsbereit.

SC Oberweikertshofen Neuzugang Elias Eck: Vom Abwehr-Strategen zum Mittelfeld-Akteur

In der letzten Saison beim SV Pullach spielte Eck noch in der Innenverteidigung. Beim Landesliga-Aufsteiger ist der 20-Jährige allerdings im zentralen Mittelfeld zuhause: „Ich sehe mich definitiv auf der Sechs. Ich betrachte mich als eine Mischung aus Zerstörer und Spielmacher“, beschreibt er seinen Spielstil.

Bereits am Samstag den 23. Juli 2022 geht es für Elias Eck und den SCO am dritten Spieltag der Landesliga Südwest gegen den TSV Schwabmünchen weiter. Oberweikertshofen geht mit vier Punkten aus zwei Spielen in die anstehende Partie. (Henrik Ahrend)