SC Oberweikertshofen: Geglückter Test vor Rundenstart

Von: Andreas Daschner

Beendet seine bewegte Trainerkarriere: SCO-Coach Günter Bayer. © FuPa / Dieter Metzler

Eine gelungene Generalprobe absolvierte der SC Oberweikertshofen eine Woche vor dem Start der Frühjahrsrunde in Kammerberg – zumindest unter den vorgegebenen Umständen.

Oberweikertshofen – Denn nach wie vor kämpft Coach Günter Bayer mit Personalproblemen. Trotzdem siegte seine Rumpftruppe beim Nord-Bezirksligisten mit 3:0 (1:0).

Gerade einmal zwölf Spieler standen Bayer bei der Partie zur Verfügung. „Dafür war es ein ordentlicher Test, ich bin zufrieden“, sagt der Übungsleiter. Erstmals in der laufenden Vorbereitung blieb der SCO ohne Gegentor – wenn auch mit etwas Glück, wie Coach Bayer eingesteht: „Kammerberg hatte durchaus auch Chancen für ein Tor.“

An der Einsatzbereitschaft seiner Truppe hatte der SCO-Trainer jedenfalls nichts auszusetzen: „Die Mannschaft hat versucht, das Beste aus unserer Situation rauszuholen.“

Maximilian Schuch brachte den SCO in der 25. Minute per Strafstoß in Führung. Später erhöhte Schuch kurz nach der Halbzeitpause auf 2:0. Der dritte Weikertshofener Treffer geht auf das Konto von Osman Yontar. (Andreas Daschner)