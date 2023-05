SC Oberweikertshofen trennt sich von Trainer Dominik Sammer

Von: Vinzent Fischer

Nach Saisonende nicht mehr Trainer beim SC Oberweikertshofen: Dominik Sammer. © FuPa/Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen und Dominik Sammer gehen getrennte Wege. „Schweren Herzens muss ich den SCO nun verlassen“, teilte der Trainer mit.

Oberweikertshofen – Paukenschlag beim SC Oberweikertshofen: Der Landesligist trennt sich nach dem Saisonende überraschend von Coach Dominik Sammer. Der 25-Jährige war seit 2019 in verschiedenen Funktionen als Trainer im Verein tätig. Seit dieser Saison betreute er als Nachfolger von Günter Bayer die erste Mannschaft. Nach vier Jahren trennen sich die Wege zum Saisonende.

SC Oberweikertshofen trennt sich von Trainer Dominik Sammer – 25-Jähriger macht bis Saisonende weiter

„Ich bedanke mich bei meiner Mannschaft für die tolle Unterstützung über die gesamten Jahre und bringe als Dank Ihnen gegenüber die Saison zu Ende. Schweren Herzens muss ich den SCO nun verlassen, bin aber sehr stolz auf all unsere Erfolge“, wird Sammer in einer Stellungnahme des Vereins bei Facebook zitiert. Wohin es den ambitionierten A-Lizenz-Trainer zieht, ist noch nicht bekannt.

„Wir möchten uns bei Dominik für seinen Einsatz in all den Jahren bedanken und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute. Für uns ist es nun aber an der Zeit, eine Veränderung vorzunehmen“, teilte der SCO mit. Auf den ersten Blick kommt die Trennung durchaus überraschend, stehen der Verein als Aufsteiger aktuell auf Platz sieben in der Landesliga Südwest. Zuletzt holte der SCO vier Ligasiege in Folge.

SC Oberweikertshofen: Erste Unstimmigkeiten mit Sammer wurden im Februar deutlich

Doch schon zur Winterpause wurden erste Unstimmigkeiten zwischen Trainer und dem SCO deutlich. Die „Unruhe im Verein“ ärgere Sammer, sagte er dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt in einem Interview im Februar: „Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Umfeld nicht mehr an unseren Weg geglaubt hat.“ Eine längere Sieglos-Serie gegen Jahresende konnten der SC Oberweikertshofen überwinden und am Ende den Klassenerhalt sichern.

Am Samstag nach dem Spiel gegen den FC Memmingen II wurde Sammer die Entscheidung mitgeteilt, die Mannschaft erfuhr es am Dienstag, teilte Abteilungsleiter Uli Bergmann auf Rückfrage von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern mit. Der Kader sei stark genug für den Klassenerhalt und der Verein wolle nun neue Impulse setzen, so Bergmann.

Über die Nachfolgeregelung ließ sich der Abteilungsleiter noch nicht in die Karten schauen. Gesucht wird ein Trainer oder ein Spielertrainer, heißt es. Als Ziel für die neue Saison hat Uli Bergmann den erneuten Klassenerhalt ausgerufen. (vfi)