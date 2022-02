Ex-Zweitligaspieler: SC Oberweikertshofen zaubert bosnischen Neuzugang aus dem Hut

Von: Moritz Bletzinger

SCO-Trainer Günter Bayer (r.) freut sich, Zvone Madunic an Bord zu haben. © SC Oberweikertshofen

Der SC Oberweikertshofen verstärkt sich mitten in der Vorbereitung noch einmal. Mit Zvone Madunic bindet der Bezirksligist einen überraschenden Neuzugang.

Oberweikertshofen - „Ich weiß selbst noch gar nicht so viel über ihn“, sagt Trainer Günter Bayer über seinen neuen Defensivmann. Zvone Madunic trainiert seit knapp über einer Woche beim SC Oberweikertshofen und hat im Test gegen den FSV Pfaffenhofen bereits seine ersten Spielminuten gesammelt. Er wohnt noch nicht lange im Münchner Raum.

„Wir sind froh, mit Zvone Madunic einen starken Innenverteidiger verpflichtet zu haben“, freut sich der SCO auf seiner Facebookseite und merkt an: „Er bringt mit seinen 20 Jahren schon sehr viel mit.“ Er hat Coach Bayer in den Trainingseinheiten überzeugt.

Dass Madunic offenbar weiß, was er tut, ist mit Blick auf seinen letzten Verein keine große Überraschung. Der Defensivmann kommt vom bosnischen Zweitligisten HNK Tomislav Tomislavgrad. In Oberweikertshofen nimmt er dennoch erst einmal die Rolle als Perspektivspieler ein. Coach Bayer freut sich, einen Innenverteidiger mehr in Kader zu haben, auf dieser Position war sein Team personell bislang dünn besetzt. Madunic bringt die ersehnte Breite in die Mannschaft und außerdem offenbar viel Potenzial. „Er kann bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen“, sagt der SC Oberweikertshofen.

Madunic bringt Kadertiefe in SCO-Verteidigung: Bayer befürchtet Corona-Auswirkungen in der Rückrunde

Madunic könnte direkt viele Spielminuten bekommen. In der Defensive ist der SCO aktuell von Verletzungen geplagt, sagt Bayer: „Und man weiß nicht genau, wie lange das dauert.“

Kadertiefe ist aber auch mit Blick auf das nächste halbe Jahr wichtig. „Ich habe schon die Befürchtung, dass Corona bis in die Meisterschaftsrunde geht“, erklärt Bayer, „wenn du mal zwei Wochen auf den einen oder anderen Leistungsträger verzichten musst, hast du ein Problem. Das kann schon ein FC Bayern nur schwer ausgleichen und die haben ganz andere Möglichkeiten als wir Amateure.“

SC Oberweikertshofen: Alle Spieler geimpft oder genesen - Coach Bayer hofft, dass alle gesund bleiben

Jetzt hofft der Coach, „schön langsam alle an Bord zu bekommen“ und die letzten Vorbereitungswochen effektiv zu nutzen. Pflichtspielstart ist für den SC Oberweikertshofen am 12. März gegen den SV Raisting.

Vorsicht und Sicherheit werden beim Bezirksliga-Zweiten groß geschrieben. „Bei uns sind alle Spieler geimpft oder genesen, sonst dürfen sie nicht mittrainieren oder spielen“, erklärt Bayer: „Wir achten darauf, dass wir alle Hygienemaßnahmen einhalten und hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben.“ Das wünscht er auch allen anderen Teams. (moe)