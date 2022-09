SC Oberweikertshofen: Trainer Sammer vor Derby: „Gilching ist klarer Favorit“

Blickt einem schwierigen Spiel entgegen: Auch auf Oberweikertshofens Abwehrrecke Fabio Gonschior wird es ankommen, wenn Gilchings Offensiv-Künstler gestoppt werden sollen. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Am Freitag um 17.30 Uhr empfängt der SC Oberweikertshofen mit dem TSV Gilching, den Tabellenvierten der Landesliga Südwest. Die Favoritenrolle ist im Derby laut SCO Führung klar verteilt.

Oberweikertshofen – „Das Spiel geht noch als Derby durch“, meint der Sportliche Leiter des SCO, Uli Bergmann. „Die beiden Spielorte trennen gerade einmal 25 Kilometer.“ Der SCO hatte auf Wunsch der Gäste die Begegnung des zwölften Spieltags auf den Freitag vorverlegt.

Mit fünf Siegen und sechs Unentschieden ist die Elf von TSV-Trainer Peter Schmidt, der seit drei Jahren das Sagen hat, in dieser Saison noch immer ungeschlagen. „Die Mannschaft hat eine unfassbare individuelle Qualität“, spricht auch SCO-Trainer Dominik Sammer mit Hochachtung von den Freitagsgegnern. „Trainer Schmidt macht eine richtig gute Arbeit. Gilching ist klarer Favorit.“

Bergmann spricht von einer bemerkenswerten Heimstärke der Weikertshofener in dieser Saison und belegt sie: „Von den 15 Punkten haben wir 13 zuhause eingetütet.“ Und wenn die Mannschaft von Beginn an konzentriert zu Werke geht, dann könnte diese positive Bilanz durchaus fortgesetzt werden.

Mit Dominik Widemann, Maxi Schuch und dem Ex-Gilchinger Yenal Strauß habe man drei schnelle Spieler vorne, die ein Spiel entscheiden können. Da auch die SCO-Abwehrspieler durchaus Tore machen können, wie Michi Arndt, Ali Greif oder auch Adnan Muminovic sei die Mannschaft zusätzlich nur schwer ausrechenbar, so Bergmann.

„Wir haben ein Heimspiel, und das wollen wir gewinnen“, sagt auch Sammer. Wenn seine Elf die Leistung auf den Platz bringt, wie in der zweiten Halbzeit in Durach, dann sollte auch für den SCO ein weiterer Heimerfolg drin sein, so der SCO-Trainer.