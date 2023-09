Wiedersehen mit dem Ex-Verein: Für Oberweikertshofens Trainer Guido Kandziora ein besonderes Spiel

Von: Dieter Metzler

Sie sind wieder im Spiel: Der SC Oberweikertshofen (dunkle Trikots) hat mit dem Sieg in Kaufering die Abstiegsränge verlassen. © Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen empfängt den Tabellenführer TSV Schwabmünchen. SC-Trainer Guido Kandziora trifft bei dieser Partie auf seinen Ex-Verein.

Oberweikertshofen – Mit dem TSV Schwabmünchen präsentiert sich am Samstagnachmittag, 16 Uhr, der neue Tabellenführer der Landesliga beim SC Oberweikertshofen. Nach dem 3:0 über den FC Ehekirchen hat die Elf von Schwabmünchens Trainer Esad Kahric den Spitzenreiter Eintracht Karlsfeld entthront, der zuhause überraschend mit 1:3 gegen den FC Memmingen II verlor.

Vielleicht tritt die Elf aus Schwaben gerade zur rechten Zeit im Weikertshofener Waldstadion an, denn auch der SC Oberweikertshofen befindet sich just im Aufwind. Nach dem 4:1 über den FSV Pfaffenhofen und dem 2:0 beim VfL Kaufering scheint die Elf von Trainer Guido Kandziora wieder an die Form der vergangenen Saison anzuknüpfen. Zumindest hat der SCO nach dem verkorksten Saisonstart nun die Abstiegs- und Relegationsplätze erst einmal verlassen können. Und das soll auch nach dem Spiel noch Bestand haben.

Auch wenn sich Schwabmünchen gegenüber der Elf von vor über zehn Jahren komplett verändert hat, ist die Begegnung für den 55-jährigen Weikertshofener Trainer Kandziora doch ein besonderes Spiel – trainierte er doch von der Saison 2011/12 bis 2014/15 die schwäbische Elf in der Bayernliga. Gegenüber der vergangenen Saison, als die Gäste am Ende hinter Weikertshofen auf dem achten Tabellenplatz landeten, wurde der Kader für heuer verstärkt, mit dem Ziel, wieder oben anzugreifen. Diese Vorgabe hat die Mannschaft bis jetzt voll erfüllt.

Weil sich auch der SCO noch einmal verstärkt hat, können sich die Zuschauer auf ein Spitzenspiel freuen. In der vergangenen Saison gab es für den SCO zuhause einen 3:1-Sieg, vom Rückspiel kehrten die Weikertshofener mit einer 2:4-Niederlage zurück. (Dieter Metzler)