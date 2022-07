Bayernligist dominiert in Oberweikertshofen: Der SCO verliert Testspiel mit 0:8

Gehörig ins Straucheln geriet der SC Oberweikertshofen (in Grün) gegen Augsburg. © Dieter Metzler

Eine Nummer zu groß waren die Gäste aus der Fuggerstadt für Oberweikertshofen. Mit 0:8 gerieten die Gastgeber gegen Schwaben Augsburg unter die Räder.

Oberweikertshofen – Der Bayernligist war dem SCO in allen Belangen überlegen. Die Schwaben gingen von Beginn an ein hohes Tempo, die Elf von Trainer Dominik Sammer sah sich 90 Minuten lang in die Defensive gedrängt. Bereits nach drei Minuten schlug es erstmals hinter SCO-Keeper Adrian Wolf ein. Lediglich zu zwei Mini-Chancen kamen die Weikertshofener im ersten Durchgang, im zweiten zu wirklich keiner Chance.

„Das war heute ein übermächtiger Gegner für uns“, musste Chefcoach Sammer feststellen. „Wir kamen zu keiner Phase auch nur annähernd ins Spiel.“ Dennoch habe er viele wichtige Erkenntnisse sammeln können, so Sammer, der aber auch seine Spieler in Schutz nahm. „Die Belastung der letzten Tage forderten ihren Tribut gegen einen tollen Gegner.“ Das nächste Spiel, der ursprünglich am Mittwochabend, 19 Uhr, beim FC Affing vorgesehene Test des SCO, wurde ins Oberweikertshofener Waldstadion verlegt. (Dieter Metzler)