Befreit gegen den Spitzenreiter aufspielen: Olching will Sonthofen ein Bein stellen

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Das letzte Heimspiel gegen Durach verloren die Olchinger (blaue Trikots). Zu oft waren die Amperstädter zum Zuschauer degradiert. Gegen Sonthofen soll das besser laufen. Foto: Peter Weber © Peter Weber

Dass der SC Olching auch mit den Großen der Landesliga mithalten kann, hat er am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Gilching gezeigt.

Olching – Einzig ein Sonntagsschuss vereitelte da einen Sieg der Amperstädter. Am Samstag bekommt die Truppe von Trainer Martin Buch nun noch einmal die Gelegenheit ein Spitzenteam zu ärgern. Um 15 Uhr ist Tabellenführer Sonthofen zu Gast im Amperstadion.

Warnen muss man Buch nicht mehr vor den Samstagsgegnern. „Sonthofen ist seit Jahren immer wieder oben dabei“, sagt der SCO-Coach. Das Team aus dem Allgäu bringt eine gefährliche Kombination aus individueller Klasse und guter Teamarbeit mit. „Die Spieler kennen sich, sie sind schon seit Jahren zusammen“, sagt Buch. Und gegen Olching könnten sie auch noch eine Extra-Portion mitbringen, unkt Buch: „Ich denke sie werden ihrem Trainer ein Geburtstagsgeschenk machen wollen.“ FCS-Coach Benjamin Müller wurde am Mittwoch 40.

Die Olchinger wollen also die Party-Crashers spielen. Eine Rolle, die Buch seinem Team durchaus zutraut: „Wir haben uns gegen Gilching gut verkauft und können befreit aufspielen.“ Anders als in den vergangenen Duellen mit Sonthofen sei wegen der Tabellensituation dieses Mal der Druck auch nicht so groß.

Personell kann der SCO-Trainer bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die sind nämlich alle Spieler an Bord. „Ich habe die Qual der Wahl“, sagt Buch. Im Sparkassencup gegen Haspelmoor am Dienstag habe er deshalb auch noch ungewohnte Spielsysteme testen lassen – mit Erfolg. 9:0 gewann der Landesligist und zog in die nächste Runde ein.

Wie es in einem anderen Pokalwettbewerb weitergeht, ist dagegen noch offen. Das Ligaspiel gegen Gilching wäre eigentlich als Totopokalspiel deklariert gewesen. Doch das Schiedsrichtergespann schickte die Spieler nach dem Remis in die Kabine statt zum Elfmeterschießen. Eine Entscheidung des Verbands steht noch aus. (Thomas Benedikt)